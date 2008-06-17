واحد پنجم نیروگاه جهرم راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه برق ایران ، محمد بهزاد تصریح کرد: با راه اندازی این واحد نیروگاهی علاوه بر تامین بخشی از برق مورد نیاز منطقه جنوبی کشور، بر پایداری شبکه سراسری برق نیز افزوده شد.

بهزاد با اشاره به این که بخش گاز این نیروگاه در6 واحد 159 مگاواتی در حال ساخت است، اظهار داشت: با تلاش دست اندرکاران، واحد پنجم طرح زودتر از برنامه زمانبندی با شبکه سراسری برق کشور سنکرون شد.

رئیس هیئت مدیره سازمان توسعه برق ایران ظرفیت نهایی بخش گاز این نیروگاه را پس از پایان ساخت همه واحدها، نزدیک به یکهزار مگاوات عنوان کرد و خاطر نشان کرد: برای ساخت بخش بخار این طرح و افزایش ظرفیت تولید برق نیروگاه نیز برنامه ریزی شده است.

بهزاد گفت: در صورت ساخت بخش بخار، علاوه بر افزایش بازدهی نیروگاه، ظرفیت تولید برق آن نیز به میزان قابل توجهی بالا خواهد گرفت.

وی ساخت این نیروگاه را باعث افزایش زمینه های اشتغال در منطقه عنوان کرد و افزود: توسعه صنعت یکی از تبعات مثبت اجرای این نیروگاه در مناطق جنوبی کشور به شمار می رود که باعث توسعه اقتصادی نیز خواهد شد.

مدیر عامل سازمان توسعه برق ایران در عین حال نیروگاه جهرم را داخلی ساز ترین نیروگاه حرارتی کشور عنوان کرد و افزود: در این نیروگاه از 97 درصد تجهیزات ساخت داخل استفاده شده است که در نوع خود بی نظیر است و نشان از توانمندی متخصصان ایرانی دارد.

بهزاد با اشاره به اینکه توربینهای مورد استفاده در این طرح از نوع v94.2 است، ادامه داد: همچنین توربین و ژنراتورهای مورد نیاز این نیروگاه نیز در شرکت های توگا و پارس ژنراتور ساخته و نصب شده است.

رئیس هیئت مدیره سازمان توسعه برق ایران با اشاره به این که سوخت اول این طرح گاز و سوخت دوم آن گازوئیل است، ادامه داد: گاز این نیروگاه از خط لوله ای که از عسلویه به طرف مرکز ایران در حال احداث است، تامین می شود.