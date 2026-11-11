به گزارش خبرگزای مهر، حسینعلی امیری عصر چهارشنبه در جلسه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان فارس، ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا(س) و قدردانی از تلاش اعضای کمیسیون، بر ضرورت تقویت فعالیت‌های کارشناسی و تدوین برنامه‌های مبتنی بر دستاوردهای عینی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه فعالیت‌های این کمیسیون نیازمند پشتوانه کارشناسی عمیق‌تر و نگاه بلندمدت است، اظهار کرد: هر یک از اعضا باید با تعریف نقاط عزیمت روشن، گزارش عملکرد خود را بر اساس دستاوردهای ملموس در جلسات ارائه کنند.

استاندار فارس با انتقاد از تصمیم‌گیری‌های دفعی و ارتجالی در تصویب مصوبات افزود: وضع مقررات باید با آینده‌پژوهی، بررسی دقیق پیامدهای احتمالی و پیشگیری از ایجاد تناقض‌های قانونی همراه باشد.

امیری با تأکید بر ضرورت تقویت تفکر سیستمی در مدیریت دستگاه‌ها تصریح کرد: ساختار کمیسیون بر اساس پیوستگی وظایف دستگاه‌های اجرایی طراحی شده است و هیچ نهادی نمی‌تواند با این تصور که موضوعات صرفاً به حوزه مدیریتی خودش مربوط است، از مسئولیت‌های مشترک شانه خالی کند.

ضرورت آسیب‌شناسی پرونده‌های قاچاق دام

وی فراوانی آرای برائت در پرونده‌های قاچاق دام را از موضوعات نیازمند بررسی دقیق دانست و گفت: لازم است آمارهای دستگاه قضایی، تعزیرات حکومتی و سازمان جهاد کشاورزی با محوریت معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری منسجم شود.

استاندار فارس با اشاره به وجود پرونده‌های بلاتکلیف در این حوزه، بر ضرورت آسیب‌شناسی بنیادین و تسریع در روند دادرسی تأکید کرد و افزود: باید از بروز هرگونه مفسده در فرآیند رسیدگی جلوگیری شود.

امیری همچنین هماهنگی میان نهادهای انتظامی و نظارتی در حوزه ترانزیت و خروج دام را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: این هماهنگی باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن حمایت از دامداران بومی، منافذ قاچاق دام به سمت سواحل جنوبی مسدود شود.

احصای مصرف واقعی انرژی برای مقابله با قاچاق سوخت

وی در ادامه با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف انرژی و مقابله با قاچاق سوخت به‌عنوان یکی از راهبردهای کلیدی دولت، بر ضرورت برآورد واقعی نیاز دستگاه‌های متولی به حامل‌های انرژی تأکید کرد.

استاندار فارس از معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خواست با تشکیل کارگروهی تخصصی، میزان مصرف واقعی انرژی در بخش‌های صنعت، کشاورزی و شهرداری‌ها را به‌دقت احصا کند.

امیری همچنین تمرکز دستگاه‌های امنیتی و انتظامی بر شناسایی شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق را ضروری دانست و تأکید کرد: مقابله با قاچاق نباید صرفاً به برخوردهای موردی محدود شود.

ساماندهی ناوگان حمل‌ونقل با رعایت حقوق فعالان

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ساماندهی ناوگان حمل‌ونقل شهری و تعدیل پروانه‌های فعالیت اشاره کرد و گفت: فرآیند صدور پروانه‌ها باید با معیارهای ابلاغی وزارت کشور و ضوابط شفاف انطباق داشته باشد.

استاندار فارس افزود: ساماندهی این حوزه باید به‌گونه‌ای انجام شود که ضمن جلوگیری از نابسامانی، معیشت شهروندان و فعالان این بخش با چالش و نارضایتی مواجه نشود.

مقابله ساختارمند با قاچاق چوب و تخریب منابع طبیعی

امیری در پایان با اشاره به قاچاق چوب و تخریب منابع طبیعی به‌عنوان تهدیدی برای سرمایه‌های بین‌نسلی، حفاظت از محیط زیست را وظیفه‌ای حاکمیتی و عمومی دانست.

وی بر ضرورت استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردم‌نهاد، تقویت پیوست‌های رسانه‌ای در فضای مجازی و کنترل دقیق زنجیره انتقال چوب از مبدأ تا مراکز توزیع تأکید کرد و گفت: اقدامات دستگاه‌های مسئول باید به‌صورت ساختارمند دنبال شود تا در نهایت به نتایج ملموس و کاهش آمار تخلفات منجر شود.