به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالله ارجاعی عصر چهارشنبه در حاشیه نشست شورای هماهنگی بانک های استان خراسان رضوی در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری نشست شورای هماهنگی بانک‌های استان با هدف بررسی راهکارهای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی، اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی آمادگی دارد تا سقف ۸ همت، معادل ۸ هزار میلیارد تومان، از محل ماده ۵۶ قانون الحاق برای پروژه‌هایی که امکان تکمیل آن‌ها در یک تا دو سال آینده وجود دارد، در اختیار استان قرار دهد.

معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی تحقق این موضوع را منوط به همکاری نظام بانکی، هماهنگی و پشتیبانی نمایندگان استان عنوان کرد و افزود: منابع موجود در کشور محدود است و استان‌هایی که تلاش و پیگیری بیشتری داشته باشند، طبیعتاً می‌توانند سهم بیشتری از این منابع را به خود اختصاص دهند.

وی با بیان اینکه این وزارتخانه آمادگی دارد پروژه‌های کلیدی و مورد مطالبه مردم در خراسان رضوی را از مسیرهای مختلف تأمین مالی کند، گفت: در نشست امروز یکی از روش‌های تأمین مالی، یعنی استفاده از ظرفیت ماده ۵۶ قانون الحاق، مورد بررسی قرار گرفت و وزارت راه و شهرسازی برای اختصاص ۸ هزار میلیارد تومان از این محل به استان آمادگی دارد؛ مشروط بر اینکه همکاری و هماهنگی لازم از سوی بانک‌های استان انجام شود.

ارجاعی در پاسخ به پرسشی درباره پروژه‌هایی که قرار است در سفر رئیس‌جمهور به خراسان رضوی تعیین تکلیف شوند، بیان کرد: جلسات تخصصی و کارشناسی برای بررسی مصوبات سفر، هم در استان و هم در سطح کشور، طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته در حال برگزاری بوده و این موارد اکنون در مرحله جمع‌بندی قرار دارند. پیشنهاد می‌کنم تا زمان انجام سفر منتظر بمانیم تا مصوبات و حجم اعتبارات آن از سوی رئیس‌جمهور و استاندار اعلام شود. موضوعات مربوط به وزارت راه و شهرسازی نیز در همین چارچوب در حال بررسی و جمع‌بندی است.