یه گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خضابی ، شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برخی مشکلات نظارتی در بازارهای روز این شهرستان، گفت: عرضه کالاهای قاچاق، محصولات تاریخ‌مصرف‌گذشته، اقلام غیربهداشتی و کالاهای یارانه‌ای خارج از ضوابط، از جمله تخلفاتی است که ضرورت تشدید نظارت بر این بازارها را دوچندان می‌کند.

خضابی با بیان اینکه ساماندهی‌نشدن دستفروشان از موانع اصلی نظارت مؤثر بر بازارهای روز است، اظهار داشت: نبود بانک اطلاعاتی جامع از فعالان این بازارها یا در دسترس نبودن اطلاعات موجود برای دستگاه‌های نظارتی، روند شناسایی عرضه‌کنندگان و پیگیری تخلفات را با مشکل مواجه کرده است.

وی افزود: اتاق اصناف، شبکه بهداشت، اداره صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی برای انجام وظایف نظارتی خود به اطلاعات دقیق و قابل دسترس از فعالان و عرضه‌کنندگان بازارهای روز نیاز دارند.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی ورامین تأکید کرد: تداوم این وضعیت علاوه بر تهدید سلامت عمومی، حقوق واحدهای صنفی قانون‌مدار را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و ساماندهی این بازارها و ایجاد سازوکار مشخص برای نظارت بر فعالیت دستفروشان، ضرورتی جدی است.