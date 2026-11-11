به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری بعدازظهر چهارشنبه در جلسه مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای تأمین منابع مالی پروژه‌های استان و برنامه‌ریزی برای سفر قریب‌الوقوع رئیس‌جمهور به خراسان رضوی اظهار کرد: به هر میزان که بتوانیم تسهیلات و منابع مالی موردنیاز پروژه‌ها را تأمین کنیم، می‌توانیم زمینه پیشبرد و تسریع اجرای این طرح‌ها را فراهم کنیم.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به مباحث مطرح‌شده در جلسات و پیگیری‌های صورت‌گرفته در تهران، بر ضرورت استفاده از ظرفیت سفر رئیس جمهور به استان برای طرح پیشنهادها و جذب منابع مالی موردنیاز پروژه‌های استان تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به مذاکرات انجام‌شده درباره پروژه‌های ریلی استان از جمله قطار برقی تهران-مشهد، با اشاره به علاقه‌مندی طرف چینی برای مشارکت در این حوزه، از پیگیری موضوع سرمایه‌گذاری و بررسی ابعاد مختلف اجرای پروژه خبر داد.