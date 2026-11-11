به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست اعضای شورای تأمین شهرستان‌های استان با حضور علی‌اکبر پورجمشیدیان، قائم‌مقام وزیر کشور و دبیر شورای امنیت کشور، غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، فرمانداران، فرماندهان نظامی و انتظامی و مسئولان قضایی استان برگزار شد. این نشست با هدف تبادل تجربیات، ارتقای دانش و بررسی راهکارهای تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول در حوزه امنیت و مدیریت مسائل شهرستان‌ها تشکیل شد.

در این نشست، موضوعاتی از جمله ضرورت شناسایی نقاط ضعف و رفع ناهماهنگی‌های بین دستگاهی، تقویت آمادگی و هماهنگی نیروهای نظامی، انتظامی و بسیج و استفاده از ظرفیت‌های مردمی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

همچنین بر ضرورت نقش‌آفرینی فعال شورای تأمین شهرستان‌ها در شناسایی مسائل، تقسیم کار میان دستگاه‌ها و فراهم‌کردن زمینه استفاده به‌موقع از امکانات و ظرفیت‌های موجود تأکید شد.

پیشگیری از وقوع بحران، انجام اقدامات پیش‌دستانه از دیگر محورهای مطرح‌شده در این نشست بود. حاضران همچنین با اشاره به اهمیت حضور مؤثر دستگاه‌ها در فضای مجازی و مقابله با عملیات روانی و شایعه‌پراکنی، بر ضرورت اطلاع‌رسانی و پاسخ‌گویی به‌موقع تأکید کردند.

در ادامه، اهمیت مدیریت اعتراضات در چارچوب قانون، حفظ شرایط انتظامی و جلوگیری از تبدیل مسائل به بحران‌های امنیتی و همچنین لزوم هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های اجرایی، امنیتی، انتظامی، نظامی و قضایی مورد تأکید قرار گرفت. بررسی تجربه‌های میدانی شهرستان‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت شورای تأمین برای تصمیم‌گیری، پیگیری مسائل و رفع موانع نیز از دیگر موضوعات این نشست بود.