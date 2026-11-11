به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ دوم پاسدار محمدرضا مهدوی در دیدار با احمد محمد نژاد جوان، قهرمان کشتی جهان در مشهد، ضمن تجلیل از غیرت و همت ورزشکاران خراسانی در اهتزاز پرچم کشورمان، اظهار کرد: در این مقطع حساس کنونی و در برابر زیاده‌خواهی‌های استکبار جهانی، افتخارآفرینی فرزندان خطه خراسان در عرصه‌های ورزشی مایه سرافرازی و امیدآفرینی است.

فرمانده سپاه امام رضا علیه السلام این دیدار صمیمانه که در فضایی صمیمی و در منزل ایشان برگزار شد، سردار مهدوی با تجلیل از تلاش‌ها و زحمات این قهرمان نام‌آور جهان، بر نقش مهم ورزشکاران متعهد در اعتلاء نام ایران اسلامی تأکید کرد.

وی با اشاره به شرایط حساس کنونی و هجمه‌های استکبار جهانی علیه ملت مستضعف و ستم‌دیده جهان، اظهار کرد: در این مقطع زمانی حساس که سردمداران استکبار جهانی عناد خود را با ملت‌ها نشان می‌دهند، مایه مباهات و افتخار ماست که شما مردان نیک خطه خراسان با اتکا به غیرت ایرانی و اسلامی، توانستید پرچم پرشکوه خراسان و ایران را در میادین جهانی بالا ببرید.

مهدوی این دیدار صمیمانه، ضمن آرزوی سلامتی و تندرستی برای این قهرمان جهان، بر استمرار حمایت از جوانان ورزشکار و تلاش در جهت ارتقای بیش از پیش جایگاه ورزش استان تأکید کرد و از خداوند متعال توفیق روزافزون برای تمامی افتخارآفرینان میهن اسلامی خواستار شد