به گزارش خبرگزاری مهر، شهید مهدی نیکوکلاه از نیروهای هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که اسفندماه ۱۴۰۴ در جریان حمله تروریستی آمریکایی- صهیونیستی به میدان امام حسین(ع) شیراز به شهادت رسید.

اکنون فرزند این شهید والامقام در نامه‌ای صمیمانه به سردار سید مجید موسوی فرمانده سپاه هوافضا ضمن تجدید عهد با آرمان‌های پدر شهیدش، فرمانده هوافضای سپاه را تکیه‌گاه و مایه قوت قلب خانواده شهدا دانسته و از عزم خود برای ادامه مسیر پدر سخن گفته است.

متن این نامه به این شرح است:

بسمه تعالی

سردار سید مجید موسوی

سلام و خداقوت

فرزند شهید مهدی نیکو کلاه هستم

نمی‌دانم نامه‌ام چطور و از چه راهی به دست شما می‌رسد، اما این کلمات را از عمق جان و با دلی روشن می‌نویسم.

در روزگارانی که گاهی آدم احساس تنهایی می‌کند، دانستن اینکه مردی با صلابت و دلسوز مثل شما پناه و پشتیبان خانواده شهداست، بزرگ‌ترین قوت قلب است. هر بار که نام یا تصویر شما را می‌بینم، یاد نگاه‌های استوار پدرم می‌افتم؛ انگار دوباره همان تکیه‌گاه محکم را کنار خودم حس می‌کنم.

می‌خواهم امروز در حضور شما، به روح پاک پدر شهیدم و به شما که پرچمدار آن راه هستید، قولی بدهم.

من تمام سختی‌ها را پشت سر می‌گذارم و با تمام وجود درس می‌خوانم؛ چرا که خوب می‌دانم سنگر امروز ما روی نیمکت‌های مدرسه و دانشگاه است.

به شما قول می‌دهم راهی را که پدرم با نثار خون خود آغاز کرد، با قلم، دانش و اراده‌ام ادامه دهم و نگذارم پرچم پر افتخار آن ارزش‌ها روی زمین بماند.

دعا کنید در این مسیر ثابت‌قدم بمانم تا روزی بتوانم با سربلندی، کارنامه‌ام را به عنوان فرزند خلف شهدا به پدرم و به شما نشان دهم.

سایه‌تان مستدام و توفیقاتتان روزافزون

با احترام و ارادت

فرزند شهید مهدی نیکو کلاه