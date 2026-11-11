به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری، نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری، به مناسبت برگزاری یادواره شهدای زن استان بوشهر در شهرستان دیر آمده است: برگزاری یادواره شهدای والامقام زن استان بوشهر در شهرستان دیر، فرصتی ارزشمند برای پاسداشت مقام والای زنانی است که در راه دفاع از ایمان، عزت، استقلال و آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی، جان خویش را تقدیم کردند و با خون پاک خود، برگ زرین دیگری بر تاریخ پرافتخار این سرزمین افزودند.

وی در این پیام می‌افزاید: در میان این ستارگان درخشان، نام شهیده سمنبر عالی‌پور، نخستین شهیده زن استان بوشهر در دوران مبارزات انقلاب اسلامی، جایگاهی ویژه دارد؛ بانویی مؤمن و شجاع که در روزهای پرشور مبارزه با رژیم ستم‌شاهی، در حالی‌که روزه‌دار بود، در مسیر دفاع از حق و حقیقت به فیض عظیم شهادت نائل آمد، شهادت مظلومانه این بانوی مؤمنه، گواه روشنی بر حضور آگاهانه و مسئولانه زنان در نهضت الهی ملت ایران و نقش تأثیرگذار آنان در پیروزی انقلاب اسلامی است.

آیت‌الله حسینی بوشهری در بخش دیگری از پیام خود تصریح کرده است: همچنین ۲۷ شهیده زن استان بوشهر که در دوران دفاع مقدس و حوادث تلخ ناشی از بمباران‌ها، موشک‌باران‌ها و راهپیمایی‌ها به شهادت رسیدند، جلوه‌هایی ماندگار از ایثار، مقاومت و فداکاری زنان این خطه قهرمان‌پرور هستند. در سال‌های پس از دفاع مقدس نیز، زنان فداکار این سرزمین به‌ویژه پرستاران و کادر درمان در عرصه‌های دشوار خدمت‌رسانی در دوران همه‌گیری کرونا و حوادث و جنگ‌های اخیر از جمله جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه، با روحیه‌ای سرشار از ایمان و مسئولیت‌پذیری در کنار مردم ایستادند و رسالت انسانی و دینی خویش را به بهترین شکل به انجام رساندند.

نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری در این پیام با تأکید بر نقش خانواده شهدا خاطرنشان کرد: بی‌شک در شکل‌گیری شخصیت، پرورش روحیه ایثار و مقاومت و استمرار راه این شهیدان، نقش مادران و همسران فداکار آنان، نقشی بنیادین و ستودنی است، امروز وظیفه ماست که با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، انتقال ارزش‌های انقلاب به نسل جوان و پاسداشت جایگاه والای مادران، همسران و خانواده‌های معظم شهدا، اجازه ندهیم این میراث گرانبها در غبار فراموشی قرار گیرد.

در بخش پایانی پیام آمده است: این‌جانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره تمامی شهدای والامقام، به‌ویژه شهیده سمنبر عالی‌پور و ۲۷ شهیده زن استان بوشهر، و با ادای احترام به مقام شامخ همه شهدای این خطه و تکریم مادران، همسران و خانواده‌های صبور آنان، از دست‌اندرکاران، برگزارکنندگان و همه کسانی که در برپایی این یادواره ارزشمند در شهرستان دیر تلاش کرده‌اند، صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنم.

امیدوارم برگزاری چنین مراسم‌هایی، زمینه‌ساز تعمیق فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت در جامعه و موجب آشنایی هرچه بیشتر نسل جوان با سیره و آرمان‌های شهیدان باشد. از درگاه خداوند متعال، علو درجات و همنشینی شهیدان با اولیای الهی، برای خانواده‌های معظم آنان صبر جمیل و اجر جزیل، و برای همه خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران توفیق روزافزون مسئلت دارم.