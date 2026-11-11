به گزارش خبرنگار مهر، سید اسماعیل علوی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری عصر چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: توسعه کشت گیاهان دارویی از ظرفیت‌های مهم بخش کشاورزی برای متنوع‌سازی الگوی کشت، افزایش درآمد کشاورزان و ایجاد اشتغال پایدار در روستاها به شمار می‌رود.

وی افزود: در راستای معرفی محصولات با ارزش اقتصادی و متناسب با شرایط اقلیمی منطقه، نخستین مزرعه سیاهدانه شهرستان ساری در زمینی به مساحت سه هزار مترمربع در روستای جعفرکلا، از دهستان فریم بخش دودانگه، کشت شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری با اشاره به همکاری کارشناسان گیاهان دارویی قرارگاه جهادی علمدار در اجرای این طرح، گفت: استفاده از ظرفیت اراضی مستعد، معرفی قابلیت‌های تولید گیاهان دارویی و فراهم کردن زمینه رونق فعالیت‌های اقتصادی در مناطق روستایی از اهداف اجرای این پروژه است.

علوی با تشریح اقدامات فنی انجام‌شده در این مزرعه بیان کرد: آماده‌سازی بستر کاشت، عملیات خاک‌ورزی و مدیریت علف‌های هرز با استفاده از علف‌کش ترفلان و مطابق دستورالعمل‌های فنی و با رعایت فاصله زمانی لازم پیش از کشت انجام شده است.

وی ادامه داد: همچنین توصیه‌های کارشناسی درباره ضدعفونی بذر با قارچ‌کش‌های استاندارد برای پیشگیری از بیماری‌های قارچی در مرحله گیاهچه‌ای و مدیریت تغذیه گیاه از طریق مصرف متعادل کودهای پایه ازته، فسفاته و پتاسه به بهره‌بردار ارائه شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری توسعه کشت سیاهدانه را گامی در مسیر بهره‌گیری اقتصادی از ظرفیت‌های بخش کشاورزی منطقه دانست و بر اهمیت ترویج کشت محصولات متناسب با شرایط اقلیمی و اقتصادی شهرستان تأکید کرد.

بر اساس اعلام مدیریت باغبانی جهاد کشاورزی مازندران، در حال حاضر حدود ۶ هزار کشاورز در سطح یک‌هزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی استان به کشت گیاهان دارویی اشتغال دارند.

همچنین بر اساس گزارش‌های رسمی، ایران دارای حدود ۸ هزار گونه گیاهی است که از این تعداد، ۲ هزار و ۳۰۰ گونه در گروه گیاهان دارویی قرار می‌گیرند؛ ظرفیتی که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه تولید، فرآوری و اشتغال در این حوزه باشد.