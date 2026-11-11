به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیدمحسن موسوی با تأکید بر نقش کشاورزان در تولید و تأمین امنیت غذایی کشور اظهار کرد: کشاورزان یکی از ارکان اصلی تولید هستند و در تحقق خودکفایی در تولید گندم نقش مهمی دارند؛ موضوعی که با توجه به جایگاه کشاورزی در اقتصاد و اشتغال استان لرستان، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با اشاره به تبدیل کسورات مطالبات گندمکاران به یکی از دغدغه‌های کشاورزان ازنا افزود: بر اساس اظهارات کشاورزان، گندم هنگام تحویل به نرخ هر کیلوگرم ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری شده، اما در زمان پرداخت، حدود ۴۷ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم به حساب آنان واریز شده است؛ در حالی که علت کسر این مبالغ و مبنای محاسبه آن تاکنون به‌صورت شفاف اعلام نشده است.

امام جمعه ازنا ادامه داد: این مطالبه از تریبون نماز جمعه مطرح شد و با ورود رسانه‌ها، فعالان و کنشگران اجتماعی، به پویشی ملی تبدیل شد که خواستار پاسخگویی مسئولان درباره علت کسورات و تعیین تکلیف مانده مطالبات گندمکاران است.

افزایش قیمت کود در آستانه فصل کشت

موسوی در بخش دیگری از سخنان خود به افزایش قیمت کود شیمیایی سفید اشاره کرد و گفت: این موضوع در آستانه فصل کشت، نگرانی دیگری برای کشاورزان ایجاد کرده است.

وی بیان کرد: به گفته کشاورزان، آنان پیش‌تر کود مورد نیاز خود را با هزینه‌ای حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد بیشتر از گذشته خریداری کرده‌اند، اما اکنون هنگام تحویل کود با اعلام افزایش مجدد قیمت و درخواست پرداخت مابه‌التفاوت مواجه شده‌اند.

وی افزود: کشاورزان برای آغاز فصل زراعی به نهاده‌های کشاورزی نیاز فوری دارند و با توجه به مشکلات مالی ناشی از تأخیر در پرداخت مطالبات و کسورات اعمال‌شده، تأمین هزینه‌های جدید کود نیز برای بسیاری از آنان دشوار و خارج از توان اقتصادی‌شان است.

امام جمعه ازنا با اشاره به شرایط اقتصادی و دشواری‌های پیش روی کشاورزان تأکید کرد: نباید فشار مشکلات موجود بیش از پیش بر دوش تولیدکنندگان و اقشار آسیب‌پذیر جامعه کشاورزی قرار گیرد.

موسوی در پایان خواستار ورود دولت و دستگاه‌های مسئول برای شفاف‌سازی علت کسر مبالغ از مطالبات گندمکاران و پرداخت مانده حساب آنان شد و گفت: همچنین باید وضعیت قیمت و نحوه تأمین کود سفید تعیین تکلیف شود تا کشاورزان بتوانند بدون دغدغه مالی، فصل جدید کشت را آغاز کنند.