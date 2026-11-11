به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف حیدری، اظهار کرد: در پی وقوع این قتل خانوادگی، بر اساس اطلاعات اولیه، متهم در پی مشاجره و بروز اختلافات خانوادگی، با وارد کردن ضربات متعدد به ناحیه پهلو و سر همسرش، موجب مرگ وی شد.

وی افزود: با حضور عوامل انتظامی و انجام اقدامات لازم، متهم شناسایی و دستگیر شد.

رئیس دادگاه عمومی شهرستان ارزوئیه تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی، به مرجع قضایی معرفی و با صدور قرار قانونی روانه زندان گردید.

بر اساس این گزارش، علت اولیه وقوع این حادثه، اختلافات و مشاجرات خانوادگی اعلام شده است.