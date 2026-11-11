به گزارش خبرنگار مهر، عباس اورسنجی شامگاه چهارشنبه در مجمع سالیانه هیئت کبدی مازندران با ارزیابی مثبت از عملکرد هیئت کبدی مازندران اظهار کرد: این هیئت با مدیریت محمدابراهیم باقری از مجموعه‌های فعال و اثرگذار در سطح فدراسیون است و عملکرد مطلوبی در توسعه و پیشبرد این رشته داشته است.

وی با اشاره به حضور موفق ورزشکاران مازندرانی در بازی‌های آسیایی ناگویا افزود: دو ورزشکار این استان در ترکیب تیم‌های ملی کبدی مردان و زنان حضور داشتند و در کسب عنوان نایب‌قهرمانی آسیا نقش مؤثری ایفا کردند.

رئیس فدراسیون کبدی همچنین از حمایت‌های مدیرکل ورزش و جوانان و تلاش‌های رئیس هیئت کبدی مازندران قدردانی کرد و گفت: مازندران در دوران جنگ به‌عنوان یکی از پایگاه‌های اصلی برگزاری اردوهای تیم‌های ملی کبدی در بخش مردان و زنان فعالیت داشت.

اورسجی با تأکید بر جایگاه ورزشی مازندران و برخورداری این استان از استعدادهای فراوان در رشته‌های مختلف ورزشی، خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات اساسی کبدی در مازندران، نداشتن خانه اختصاصی این رشته است که با ایجاد این زیرساخت می‌توان بخش مهمی از نیازهای ورزشکاران و علاقه‌مندان را برطرف کرد.

در ادامه این مجمع، حسین بریمانی مدیرکل ورزش و جوانان مازندران نیز با قدردانی از اقدامات و تلاش‌های رئیس هیئت کبدی استان اظهار کرد: هیئت کبدی مازندران با مدیریت و حمایت‌های محمدابراهیم باقری از هیئت‌های فعال و پرتلاش استان و فدراسیون به شمار می‌رود.

وی با تبریک نایب‌قهرمانی تیم‌های ملی کبدی مردان و زنان در بازی‌های آسیایی ناگویا، ابراز امیدواری کرد: با افزایش تلاش ورزشکاران، مربیان و مجموعه مدیریتی این رشته، در دوره‌های آینده شاهد کسب عنوان قهرمانی آسیا باشیم.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران همچنین به ظرفیت همکاری با آموزش و پرورش برای شناسایی استعدادهای ورزشی اشاره کرد و گفت: در تلاش هستیم با بهره‌گیری از مربیان مستعد و سازنده در مدارس دخترانه و پسرانه، زمینه شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی و جذب نخبگان به رشته‌های مختلف را فراهم کنیم.

در بخش دیگری از این نشست، اسماعیل پهلوان معاون ورزشی اداره‌کل ورزش و جوانان مازندران گزارشی درباره روند رشد و توسعه رشته‌های ورزشی ارائه کرد و محمدابراهیم باقری رئیس هیئت کبدی استان نیز عملکرد سال گذشته و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای آینده این رشته را تشریح کرد.

در پایان مجمع، پنج بند از مصوبات پیشنهادی هیئت کبدی مازندران به تصویب اعضا رسید و بر تداوم برنامه‌های توسعه‌ای، تقویت زیرساخت‌ها و شناسایی استعدادهای جدید در این رشته تأکید شد.