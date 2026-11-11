به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های مس سونگون ورزقان و شهرداری ارومیه از هفته چهارم لیگ برتر والیبال مردان عصر چهارشنبه از ساعت ۱۶ در سالن ورزشی پورشریفی تبریز برگزار شد.

تیم والیبال مس سونگون در این دیدار با نتیجه ۳ بر یک مغلوب شهرداری ارومیه شد.

شهرداری ارومیه ست‌های اول، دوم و چهارم را به ترتیب با نتایج ۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۲۰ به سود خود به پایان رساند و تنها ست سوم با نتیجه ۲۵ بر ۲۱ به سود مس سونگون رقم خورد.

گفتنی است، نماینده آذربایجان شرقی در لیگ برتر والیبال با ۳ امتیاز در رده پنجم گروه دوم جای گرفته است.