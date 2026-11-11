به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با اشاره به حادثه انفجار در کارخانه تولید آهن و فولاد در استان ازمیر در غرب ترکیه، مراتب تسلیت و همدردی جمهوری اسلامی ایران را با خانواده‌های جان‌باختگان، دولت و مردم کشور همسایه و دوست، ابراز نمود و از خداوند متعال برای جان‌باختگان حادثه رحمت و مغفرت و برای مجروحان سلامتی مسئلت کرد.