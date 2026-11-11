به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که در زینبیه و در جوار محل عروج رهبر شهید انقلاب برگزار گردید، بعد از اقامه نماز معرب و عشاء، ابتدا آقای حنیف طاهری به نوحه‌خوانی در رثای حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها پرداخت.

سپس حجت‌الاسلام والمسلمین علی علیزاده در سخنانی با اشاره به سنت نصرت الهی و سنت مکر و تدبیر پنهانی خداوند بر اساس قاعده تدریج گفت: در حوادث و قضایای مختلف باید تحلیل و قضاوت در چارچوب قاعده تدریج و بدون نگاه سطحی و شتابزده باشد و نباید در سنت‌ها و وعده‌های الهی مبنی بر شکست و هزیمت جبهه کفرو باطل و نصرت و پیروزی اهل حق و ایمان، دچار شک و تردید شد.

همچنین در این مراسم آقای سعید حدادیان در عزای حضرت صدیقه طاهره سلام‌الله‌علیها به روضه‌خوانی و نوحه‌خوانی پرداخت.

مراسم عزاداری ایام فاطمیه از سوی رهبر انقلاب اسلامی که از نماز مغرب و عشاء آغاز می‌شود، تا شامگاه شنبه ۲۳ آبان ادامه خواهد داشت.