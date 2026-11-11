به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان عصر چهارشنبه در نشست ائمه جمعه خراسان جنوبی با استاندار، اظهار کرد: با وجود شرایط دشوار کشور طی دو سال اخیر و مواجهه با جنگ، ترور، کودتا و اغتشاش، روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی در استان متوقف نشده و به‌طور میانگین هر ماه یک پروژه جدید به سبد سرمایه‌گذاری خارجی خراسان جنوبی اضافه شده است.

وی با اشاره به تنوع ملیت سرمایه‌گذاران خارجی افزود: سرمایه‌گذاران ۱۲ تا ۱۳ کشور در پروژه‌های مختلف استان مشارکت دارند و از مجموع ۲۶ پروژه جدید سرمایه‌گذاری خارجی مصوب طی دو سال گذشته، ۱۱ پروژه نیز به مرحله بهره‌برداری رسیده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با بیان اینکه اکنون ۲۷ پروژه فعال سرمایه‌گذاری خارجی در استان وجود دارد، گفت: ۴۰ درصد پروژه‌های فعال سرمایه‌گذاری خارجی و ۳۴ درصد اشتغال ایجادشده در این بخش مربوط به پروژه‌های دو سال اخیر است.

ذاکریان این روند را در راستای منویات مقام معظم رهبری و جلوه‌ای از تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و تصریح کرد: این سرمایه‌گذاری‌ها بدون استفاده از بودجه عمومی دولت، تسهیلات بانکی و ارز دولتی و صرفاً با اتکا به منابع سرمایه‌گذاران خارجی و پیگیری استاندار و تیم اقتصادی استان محقق شده است.

وی ادامه داد: جذب سرمایه‌گذاری خارجی علاوه بر ایجاد اشتغال، به تنوع‌بخشی به اقتصاد، توسعه دیپلماسی اقتصادی و ارزآوری برای کشور کمک می‌کند و بخشی از این پروژه‌ها نیز ظرفیت صادرات محصولات به کشورهای دیگر را دارند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به سفر اخیر استاندار به چین بیان کرد: با توجه به ظرفیت‌های همکاری اقتصادی با این کشور و تأکیدات اخیر رهبر معظم انقلاب بر اولویت روابط با چین در سیاست خارجی، اکوسیستم اقتصادی جدیدی در شرق ایران با محوریت خراسان جنوبی در حال شکل‌گیری است.

ذاکریان در بخش دیگری از سخنانش به سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی با هدف کمک به کاهش ناترازی برق در دستور کار قرار دارد و تاکنون ۴۸ مگاوات ظرفیت نیروگاه خورشیدی از محل سرمایه گذاری خارجی در استان به شبکه سراسری برق متصل شده است.

وی افزود: تلاش می‌کنیم تا پیش از دهه مبارک فجر امسال، دست‌کم ۳۰ مگاوات دیگر به ظرفیت برق خورشیدی متصل به شبکه استان اضافه شود و بر اساس تأکید استاندار، این میزان می‌تواند به ۵۰ تا ۶۰ مگاوات نیز افزایش یابد.