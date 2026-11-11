محمد محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر بارش برف در محورهای ارمغانخانه، نیک‌پی و آزادراه زنجان-قزوین گزارش شده و سایر محورهای مواصلاتی استان نیز شاهد بارش باران هستند.

وی با اشاره به تداوم فعالیت سامانه بارشی در منطقه افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، بارش برف تا اواخر امشب در برخی مناطق استان ادامه خواهد داشت و با توجه به کاهش دما، احتمال بروز یخبندان و لغزندگی سطح جاده‌ها وجود دارد.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های استان زنجان با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی از سوی رانندگان تصریح کرد: با توجه به شرایط جوی حاکم بر محورهای مواصلاتی، مسافران و رانندگان پیش از آغاز سفر، تمهیدات لازم برای تردد در شرایط زمستانی را در نظر بگیرند و با تجهیزات ایمنی و زمستانی مناسب وارد جاده‌ها شوند.

محمدی با بیان اینکه در حال حاضر هیچ‌یک از محورهای اصلی و شریانی استان به دلیل بارش‌ها مسدود نشده است، ادامه داد: با وجود بارش باران و برف در برخی نقاط، تردد در تمامی محورهای اصلی و شریانی استان برقرار است و عوامل راهداری وضعیت جاده‌ها را رصد می‌کنند.

وی همچنین از رانندگان خواست پیش از حرکت از مبدأ، برای اطلاع از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی استان و سایر نقاط کشور، از سامانه تلفنی ۱۴۱، پایگاه اطلاع‌رسانی www.۱۴۱.ir و نرم‌افزار تلفن همراه ۱۴۱ استفاده کنند تا با آگاهی از شرایط مسیر، برنامه‌ریزی مناسب‌تری برای سفر داشته باشند.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های استان زنجان گفت: با توجه به نخستین بارش برف پاییزی در محورهای استان زنجان و احتمال کاهش دید افقی، لغزندگی جاده‌ها و وقوع یخبندان، رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی مناسب، پرهیز از ترمزهای ناگهانی و همراه داشتن تجهیزات زمستانی به رانندگان توصیه می‌شود.