به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی، چهارشنبه شب در مراسم روضه خانگی سوگواری ایام فاطمیه که در منزل بحرینی در گناوه برگزار شد، با تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(سلام‌الله‌علیها)، به تبیین جایگاه والای آن حضرت در منظومه آفرینش و نقش بی‌بدیل ایشان در استمرار رسالت و امامت پرداخت.

وی با اشاره به عظمت شخصیت حضرت صدیقه طاهره(س) اظهار کرد: سخن گفتن درباره ابعاد مختلف زندگی و شخصیت حضرت زهرا(س)، با وجود عمر کوتاه آن بانوی بزرگوار، کاری دشوار است؛ چراکه آثار، خیرات و برکات وجودی ایشان تا قیامت برای عالم هستی استمرار خواهد داشت.

امام جمعه گناوه با اشاره به روایات مربوط به جایگاه حضرت زهرا(س) افزود: حقیقت وجودی حضرت فاطمه زهرا(س) چنان عظمت و جایگاهی دارد که همه انبیا و عالم هستی مدیون برکات وجودی ایشان هستند و آن حضرت محور پیوند رسالت و ولایت و استمراربخش مسیر نبوت و امامت به شمار می‌روند.

وی با تبیین مفهوم حدیث قدسی «لَوْلَاکَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاکَ وَ لَوْلَا عَلِیٌّ لَمَا خَلَقْتُکَ وَ لَوْلَا فَاطِمَةُ لَمَا خَلَقْتُکُمَا» بیان کرد: حضرت زهرا(س) استمراربخش ولایت و نبوت است و همان‌گونه که ولایت، استمرار رسالت پیامبر اکرم(ص) محسوب می‌شود، وجود مقدس حضرت فاطمه(س) نیز در استمرار و بقای این مسیر الهی نقشی بنیادین دارد.

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به لقب «ام‌ابیها» برای حضرت زهرا(س) گفت: این عنوان بیانگر جایگاه ویژه و نقش حمایتی و پشتیبانی آن حضرت از پیامبر اکرم(ص) است؛ به‌گونه‌ای که حضرت زهرا(س) در دوران سختی و دشواری، همواره در کنار پدر بزرگوارشان قرار داشتند و حتی پس از مجروح شدن پیامبر(ص) در جنگ احد، به مداوای ایشان و رسیدگی به امور پرداختند.

وی با بیان اینکه محبت و ارادت به حضرت زهرا(س) از جایگاه ویژه‌ای در معارف اسلامی برخوردار است، تصریح کرد: پیامبر اکرم(ص) در روایتی خطاب به سلمان فارسی، محبت حضرت فاطمه(س) را زمینه‌ساز همراهی با پیامبر (ص) در بهشت معرفی کرده‌اند و در مقابل، دشمنی و بغض نسبت به آن حضرت، عاقبتی سخت و ناگوار در پی خواهد داشت.

امام جمعه گناوه با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم(ص) درباره آثار محبت حضرت زهرا(س) اظهار کرد: محبت و دوستی با حضرت فاطمه(س) در عرصه‌های مختلف قیامت، از جمله میزان و صراط، برای انسان راهگشا خواهد بود و این محبت باید در رفتار، سبک زندگی و پایبندی به ارزش‌های دینی نیز نمود پیدا کند.

جایگاه تسبیحات حضرت زهرا(س)

وی در ادامه با اشاره به جایگاه تسبیحات حضرت زهرا(س) به‌عنوان یکی از برکات مادی و معنوی آن حضرت، گفت: تسبیحات حضرت زهرا(س) هدیه ارزشمند پیامبر اکرم(ص) به دختر گرامی‌شان است که در پی سختی‌ها و مشقت‌های زندگی و مسئولیت‌های سنگین خانه‌داری به ایشان تعلیم داده شد.

حجت الاسلام رکنی حسینی افزود: این ذکر ارزشمند تنها یک عمل مستحبی ساده نیست، بلکه از آثار و برکات فراوانی برخوردار است و در روایات نیز بر اهمیت آن تأکید شده است؛ به‌گونه‌ای که امام صادق(ع) بر آموزش و اهتمام فرزندان به تسبیحات حضرت زهرا(س) تأکید داشته‌اند.

وی با بیان اینکه تسبیحات حضرت زهرا(س) می‌تواند در گره‌گشایی از مشکلات زندگی مؤثر باشد، خاطرنشان کرد: شایسته است انسان در آغاز فعالیت‌های روزمره و امور زندگی، از برکات این ذکر نورانی بهره‌مند شود.

امام جمعه گناوه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به یکی از ویژگی‌های برجسته سیره حضرت زهرا(س)، یعنی دعا برای دیگران، اظهار کرد: یکی از جلوه‌های ارزشمند زندگی آن حضرت، مقدم داشتن دیگران در دعا و توجه به نیازمندان و گرفتاران بود.

وی با اشاره به روایت امام حسن مجتبی(ع) درباره عبادت شبانه حضرت زهرا(س) گفت: آن حضرت در شب‌های عبادت، ابتدا برای همسایگان و دیگران دعا می‌کردند و هنگامی که امام حسن(ع) علت دعا نکردن برای خود را جویا شدند، فرمودند: «الجار ثم الدار»؛ یعنی نخست همسایه، سپس اهل خانه.

حجت الاسلام رکنی حسینی با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ نوع‌دوستی و دستگیری از نیازمندان افزود: سیره حضرت زهرا(س) به ما می‌آموزد که انسان مؤمن نباید تنها به فکر خویش باشد، بلکه باید در کنار توجه به نیازهای خود و خانواده، برای رفع مشکلات دیگران نیز تلاش کند.

وی با اشاره به ماجرای کمک حضرت زهرا(س) به مرد نیازمند، به نقل از جابر بن عبدالله انصاری، خاطرنشان کرد: پیامبر اکرم(ص) با وجود اینکه خود در آن زمان امکان کمک مستقیم به فرد نیازمند را نداشتند، او را به خانه حضرت زهرا(س) راهنمایی کردند؛ خانه‌ای که محل امید و دستگیری از محرومان بود و هیچ نیازمندی از آن ناامید بازنمی‌گشت.

امام جمعه گناوه با اشاره به بخشندگی و ایثار حضرت زهرا(س) افزود: آن حضرت در این ماجرا، گردنبندی را که هدیه دخترعمویشان در شب عروسی بود، برای کمک به مرد نیازمند در اختیار او قرار دادند تا با فروش آن، نیاز خود را برطرف کند و سیره حضرت زهرا(س) باید در متن زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان جاری باشد.

حجت الاسلام رکنی حسینی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به مظلومیت حضرت فاطمه زهرا(س)، به وقایع پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) و مصائب آن بانوی بزرگوار پرداخت و با طرح پرسش‌هایی درباره چگونگی وقوع این حوادث در جامعه‌ای که با تعالیم پیامبر(ص) آشنا بود، اظهار کرد: باید اندیشید که چگونه در جامعه اسلامی پس از رحلت پیامبر(ص)، با دختر گرامی ایشان چنین رفتارهایی صورت گرفت و چرا آن حضرت با آن همه عظمت و منزلت، مظلومانه مورد بی‌مهری و ستم قرار گرفتند.

وی با اشاره به وصیت حضرت زهرا(س) درباره تشییع و تدفین شبانه، این موضوع را جلوه‌ای از مظلومیت و غربت آن حضرت دانست و به لحظات جان‌سوز غسل و وداع امیرالمؤمنین علی(ع) با پیکر مطهر حضرت زهرا(س) و وداع فرزندان ایشان با مادر اشاره کرد.

امام جمعه گناوه در ادامه با بیان روایتی جان‌سوز از لحظات وداع امام حسن و امام حسین(ع) با پیکر مطهر مادر، به مصائب خاندان اهل‌بیت(ع) اشاره کرد و با پیوند دادن این روضه به واقعه کربلا، از غربت و مظلومیت امام حسین(ع) و مصائب خاندان پیامبر(ص) یاد کرد.

