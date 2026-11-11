به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا اشرفی شامگاه چهارشنبه در دیدار ائمه جمعه استان با استاندار خراسان جنوبی اظهار کرد: در حال حاضر نزدیک به پنج هزار دستگاه فروشگاهی در استان خدمات مربوط به طرح کالابرگ الکترونیکی را به مردم ارائه می‌کنند.

وی افزود: تاکنون بیش از ۹.۳ همت کالا از طریق این فروشگاه‌ها خریداری شده که نشان‌دهنده گستردگی اجرای طرح و استقبال مردم استان است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی با اشاره به دغدغه‌های مطرح‌شده درباره تسویه مطالبات فروشگاه‌ها بیان کرد: وضعیت پرداخت‌ها به‌صورت مستمر در جلسات ستاد تنظیم بازار استان بررسی می‌شود و استاندار نیز به‌صورت هفتگی و در مواردی به شکل موردی، روند اجرای طرح و مطالبات فروشگاه‌ها را پیگیری می‌کند.

اشرفی ادامه داد: بر اساس آخرین آمار، تسویه‌حساب فروشگاه‌ها تا چهارم آبان‌ماه سال جاری انجام شده است و همکاران این اداره‌کل نیز به‌صورت مستمر، در ساعات مختلف روز و در سطح فروشگاه‌ها و میادین حضور دارند تا مسائل و مشکلات احتمالی را بررسی و پیگیری کنند.

وی با اشاره به گروه‌های مشمول افزایش اعتبار کالابرگ گفت: برای شناسایی مشمولان، ۱۱ شاخص در نظر گرفته شده که بخش قابل توجهی از این افراد را خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی تشکیل می‌دهند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی با بیان اینکه شهرستان‌های مرزی از جمله سربیشه و درمیان نیز در زمره مناطق مشمول قرار دارند، خاطرنشان کرد: خراسان جنوبی از جمله استان‌هایی است که بالاترین میزان افزایش اعتبار کالابرگ را نسبت به سایر استان‌ها به خود اختصاص داده است.