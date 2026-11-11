به گزارش خبرنگار مهر، حببب عفری امشب در جلسه ستاد بزرگداشت هفته بسیج شهرستان شادگان ضمن تسلیت ایام فاطمیه (س) و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: بسیج یکی از یادگارهای ارزشمند امام خمینی (ره) و از برکات بزرگ انقلاب اسلامی است که با هدایت و رهنمودهای رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه ای به نهادی اثرگذار و جریان‌ ساز در عرصه‌ های مختلف تبدیل شده است.

وی ادامه داد: امروز جایگاه ارزشمند بسیج در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تحت زعامت و رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌ الله العظمی سید مجتبی خامنه‌ای (حفظه الله) همچنان در مسیر صیانت از آرمان‌ های انقلاب، خدمت‌ رسانی به مردم و مقابله با تهدیدهای دشمنان نقش‌ آفرینی می‌کند.

سرپرست فرمانداری شادگان ادامه داد: روحیه ایثار، ایمان، اخلاص و از خودگذشتگی بسیجیان از عوامل اصلی مقاومت و پیروزی ملت ایران در برابر دشمنان بوده و رشادت‌های رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس، نمونه‌ای ماندگار از این روحیه الهی است.

وی همچنین با اشاره به حضور و ایستادگی مردم در برابر توطئه‌ها و تهدیدهای دشمنان در جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه بیان کرد: حضور آگاهانه و بسیجی‌ وار مردم در صحنه‌های مختلف، نشان‌دهنده عمق باورهای دینی و انقلابی ملت ایران و استمرار فرهنگ مقاومت و ایثار در جامعه است.

سرپرست فرمانداری شادگان در ادامه با تاکید بر ضرورت برگزاری باشکوه برنامه‌های هفته بسیج گفت: مدیران ادارات و دستگاه‌های اجرایی باید با ابتکار، خلاقیت و نگاه ویژه برای برنامه های هفته بسیج اقدام کنند تا جلوه‌ای متفاوت و ملموس از گرامیداشت این هفته نسبت به سالهای گذشته ایجاد شود.

عفری با تاکید بر ضرورت مشارکت عملی و حضور میدانی مدیران دستگاه‌های اجرایی بیان کرد: انتظار می‌رود مدیران ادارات به همراه معاونان، کارکنان در طول هفته بسیج، به ویژه در برنامه‌ های میدانی و تجمعات شبانه مشارکت فعال داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، غبارروبی و عطرافشانی گلزار مطهر شهدا، دیدار با خانواده‌ های معظم شهدا و ایثارگران، همایش پیاده روی خانوادگی، فضاسازی و تبلیغات محیطی در سطح شهرها، روستاها، ادارات، مدارس و دانشگاه‌ها، برپایی میزهای خدمت، اعزام گروه‌های جهادی و پزشکی به مناطق کم‌ برخوردار، برگزاری جشنواره‌های ورزشی و بومی‌محلی، افتتاح مرکز مشاوره مهر خانواده و ارائه خدمات رایگان مشاوره‌ای و همچنین برگزاری اجتماع بزرگ بسیجیان شهرستان در روز پنجم آذرماه و..‌. از جمله برنامه‌ های شاخص گرامیداشت هفته بسیج در شهرستان شادگان خواهد بود.