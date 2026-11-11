به گزارش خبرنگار مهر، محسن کلاری گفت: دانش‌آموزان استان فارس در بیست‌وهشتمین جشنواره جوان خوارزمی موفق شدند با ارائه طرح‌ها و دستاوردهای علمی و فناورانه، ۶ عنوان برتر این رقابت‌ها را به خود اختصاص دهند.

وی افزود: در گرایش طراحی و ساخت بازی، سید آرمین موسوی از دبیرستان معارف ۵ ناحیه ۲ شیراز موفق به کسب مدال طلا شد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش فارس ادامه داد: در گرایش مکاترونیک نیز گروه محمدمتین رمضانی و سجاد سیف‌نژاد از دبیرستان‌های معارف ۵ و نمونه دولتی توحید ناحیه ۲ شیراز مدال طلای این جشنواره را کسب کردند.

کلاری با اشاره به کسب مدال نقره توسط یکی دیگر از دانش‌آموزان استان بیان کرد: سپهر حکمت‌راد از دبیرستان احسان ناحیه یک شیراز در گرایش کامپیوتر به مدال نقره دست یافت.

وی همچنین از کسب سه عنوان شایسته تقدیر توسط دانش‌آموزان فارس خبر داد و گفت: میکائیل کاوه از دبیرستان علوم پزشکی در گرایش کشاورزی و منابع طبیعی، گروه دایانا زارعی و محدثه صفایی از دبیرستان‌های نمونه دولتی علامه اقبال و رازی ناحیه ۴ شیراز در گرایش فناوری نانو و آرین اسماعیل‌زاده از دبیرستان نمونه دولتی توحید در گرایش علوم شناختی، موفق به کسب این عنوان شدند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش فارس با اشاره به مقایسه عملکرد دانش‌آموزان استان در دو دوره اخیر جشنواره جوان خوارزمی خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان فارس در دوره گذشته موفق به کسب سه عنوان شامل یک مدال نقره، یک مدال برنز و یک عنوان شایسته تقدیر شده بودند که این تعداد در دوره بیست‌وهشتم به ۶ عنوان افزایش یافته است.