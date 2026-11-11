به گزارش خبرنگار مهر، امیر غفور بازیکن تیم والیبال شامگاه چهارشنبه پس از پیروزی مقابل تهران بیشه در هفته چهارم لیگ برتر اظهار کرد: از آنجایی که اولین بازی ما در اصفهان برگزار نشد، این دیدار نخستین بازی ما در این فصل در کنار هواداران‌مان بود.

وی افزود: خوشحالم امروز توانستیم قاطعانه پیروز باشیم و امیدواریم این روند را در بازی‌های آینده نیز ادامه دهیم.

غفور تصریح کرد: لذت این برد به دلیل عدم حضور بانوان هوادار سپاهان در سالن برای ما نصف شد؛ باشگاه سپاهان خیلی سعی کرد که حضور بانوان هوادار میسر شود.

بازیکن سپاهان گفت: والیبال یک ورزش دانشگاهی است، حتما آقایان و خانم‌ها باید در سالن حضور داشته باشند و تیم شهر خود را حمایت کنند؛ ما برای آن‌ها بازی می‌کنیم تا لذت ببرند.

وی در خصوص شرایط فنی خود گفت: من دیگه پیر شده‌ام، والیبال یک ورزش تیمی است و همه اعضای تیم زحمت می‌کشند؛ امیدوارم بتوانم به تیم کمک کنم تا نتایجی در خور شان سپاهان کسب کنیم.

دفاع خوبی داشتیم

محمد ترکاشوند سرمربی تیم سپاهان نیز پس از این دیدار اظهار کرد: در این دیدار دفاع خوبی داشتیم و از نظر فنی نیز عملکردمان بسیار خوب بود؛ بازیکنان با تمرکز و تلاش خوبی در زمین حاضر شدند و توانستیم به نتیجه دلخواه برسیم.

وی افزود: از هواداران عزیزمان که ما را تنها نگذاشتند تشکر می‌کنم؛ همچنین تشکر ویژه‌ای از مدیریت باشگاه و اعضای محترم هیئت‌مدیره دارم که در این دو هفته از ما حمایت کردند؛ این برد را به هواداران، بازیکنان و باشگاه‌مان تبریک می‌گویم.

