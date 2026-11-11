به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر چهارشنبه در نشست شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت استان بوشهر اظهار کرد: فرهنگ ایثار و شهادت از مهم‌ترین سرمایه‌های اجتماعی کشور و از مؤلفه‌های اساسی هویت دینی، ملی و انقلابی جامعه به شمار می‌رود و صیانت از این ارزش‌ها نیازمند برنامه‌ریزی مستمر و هدفمند است.

وی با بیان اینکه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نباید به مناسبت‌ها و مراسم بزرگداشت محدود شود، افزود: این موضوع مسئولیتی همگانی و بین‌بخشی است و همه دستگاه‌های اجرایی باید با مشارکت جدی و برنامه‌ریزی منسجم در این مسیر نقش‌آفرینی کنند.

استاندار بوشهر بر ضرورت برگزاری همایش‌ها و برنامه‌هایی برای بازخوانی رشادت‌ها و فداکاری‌های شهدا در دفاع از میهن اسلامی تأکید کرد و گفت: در کنار گرامیداشت یاد شهدا، باید از آزادگان سرافرازی که همچنان در جامعه حضور دارند نیز به‌عنوان الگوهای زنده ایثار و جهاد تجلیل شود و برنامه‌های متناسبی برای پاسداشت جایگاه آنان در نظر گرفته شود.

زارع با اشاره به حضور گسترده مردم استان در آیین تشییع شهدای گمنام بیان کرد: مردم بوشهر در مناسبت‌های میزبانی از پیکر شهدای گمنام همواره همراهی و مشارکت قابل توجهی داشته‌اند و لازم است با اطلاع‌رسانی به‌موقع و برنامه‌ریزی دقیق برای تشییع و تدفین، زمینه حضور حداکثری مردم فراهم شود.

وی همچنین کنگره سرداران و امیران شهید استان بوشهر را رویدادی ارزشمند برای معرفی و تبیین فرهنگ ایثار و شهادت دانست و گفت: سپاه امام صادق (ع) مسئولیت اصلی برگزاری این کنگره را بر عهده دارد و سایر دستگاه‌های اجرایی نیز باید همکاری لازم را برای برگزاری مطلوب و اثرگذار آن انجام دهند.

استاندار بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت رسیدگی به مسائل مربوط به تأمین زمین و مسکن ایثارگران تأکید کرد و خواستار طرح چالش‌ها و موانع این حوزه در شورای مسکن استان و پیگیری برای رفع آنها شد.