به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا همتی شامگاه چهارشنبه در نشست هم‌اندیشی با خیرین و چهره‌های اثرگذار استان سمنان در بنیاد مسکن، اضافه کرد: طرح تبیین طرح خانه امید و بررسی ظرفیت‌های مشارکت در تأمین مسکن محرومان تحت پیگیری است.

وی در این نشست با تشریح اهداف طرح خانه امید اظهار کرد: این طرح با هدف حمایت از تأمین مسکن خانوارهای کم‌درآمد، دهک‌های یک تا چهار درآمدی و متقاضیان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی اجرا می‌شود.

مدیر کل بنیاد مسکن استان سمنان افزود: در قالب این طرح، زمین مورد نیاز از سوی اداره‌کل راه و شهرسازی تأمین می‌شود و ساخت واحدهای مسکونی با استفاده از تسهیلات قرض‌الحسنه، کمک‌های بلاعوض حساب ۱۰۰ امام خمینی(ره) بنیاد مسکن و حمایت نهادهای حمایتی دنبال خواهد شد.

همتی با دعوت از خیران برای مشارکت در این طرح، نقش ظرفیت‌های مردمی و نیکوکاران را در خانه‌دار شدن اقشار محروم موثر دانست.

وی نیز طرح خانه امید را در امتداد اهداف و رویکرد امام خمینی(ره) برای حمایت از محرومان در حوزه مسکن ارزیابی کرد و افزود: ایجاد هم افزایی میان دستگاه‌های اجرایی مرتبط و خیرین و تسهیل مشارکت آنان در پیشبرد طرح خانه امید دنبال می شود.