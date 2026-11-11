به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن در بیانیه ای از حمله پهپادی به ایستگاه پمپاژ شماره ۱۱ در منطقه ینبع عربستان خبر داد و اعلام کرد که این عملیات به اهداف خود دست یافته است.

سرتیپ یحیی سریع اعلام کرد که نیروهای مسلح یمن، ایستگاه تقویت فشار نفت عربستان در منطقه ینبع را با یک پهپاد هدف قرار داده‌اند.

وی گفت: این عملیات با موفقیت انجام شده و به اهداف خود دست یافته است.

سریع در ادامه، ادعای عربستان سعودی مبنی بر رهگیری یک پهپاد در آسمان مکه مکرمه را تکذیب کرد و آن را اتهامی بی‌اساس و دروغ‌پردازی جدید ریاض دانست.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن تصریح کرد که عملیات نظامی این کشور تأسیسات نفتی و پایگاه‌های نظامی عربستان را هدف قرار می‌دهد و ادعای هدف قرار گرفتن مکه مکرمه از سوی ارتش یمن صحت ندارد.

وی همچنین با انتقاد از مواضع حکومت سعودی درباره مقدسات اسلامی، تأکید کرد که یمن خود را نسبت به حفاظت از مقدسات اسلامی متعهد می‌داند.