به گزارش خبرنگار مهر، علی صادقی شامگاه چهارشنبه در دیدار ائمه جمعه استان با استاندار خراسان جنوبی، با تأکید بر ضرورت امیدآفرینی و تبیین اقدامات انجام‌شده اظهار کرد: بیان دستاوردهای دولت و اقدامات صورت‌گرفته در استان، در کنار پیگیری مشکلات و مطالبات مردم، بخشی از جهاد تبیین و مقابله با تلاش دشمن برای ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه است.

وی با اشاره به محدودیت‌های ساختاری خراسان جنوبی افزود: این استان با برخورداری از حدود یک درصد جمعیت کشور و نزدیک به ۱۰ درصد وسعت ایران، از پایین‌ترین سرانه‌های اعتبارات عمرانی برخوردار است و پراکندگی جمعیت و فاصله زیاد مناطق سکونتگاهی، هزینه تأمین زیرساخت‌ها و خدمات عمومی را افزایش داده است.

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری استانداری خراسان جنوبی با بیان اینکه استان در حوزه زیرساخت‌های جاده‌ای، ریلی، هوایی و انرژی با چالش‌هایی مواجه است، گفت: با وجود این محدودیت‌ها، اقدامات قابل توجهی در بخش‌های مختلف اقتصادی و عمرانی انجام شده که باید برای مردم تبیین شود.

پیشرفت ۴۰ درصدی پروژه راه آهن در حوزه زیرساختی

صادقی با اشاره به پروژه راه‌آهن چابهار ـ زاهدان بیان کرد: این پروژه در محدوده خراسان جنوبی ۳۳۱ کیلومتر طول دارد و پیشرفت فیزیکی آن از حدود ۱۸ درصد در ابتدای دولت به ۴۰ درصد در حوزه زیرساختی رسیده است.

وی ادامه داد: در ابتدای دولت حدود یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار به این پروژه اختصاص یافته بود، اما در دولت چهاردهم حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای آن تخصیص داده شده است.

وی همچنین از اجرای ۱۵۰ کیلومتر باند دوم جاده‌های استان با اعتبار ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: در دولت چهاردهم حدود ۴.۸ همت برای این بخش تخصیص یافته و تاکنون بیش از ۳.۱ همت هزینه شده است.

رشد ۹ برابری ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری خراسان جنوبی با اشاره به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در استان اظهار کرد: ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر خراسان جنوبی در ابتدای دولت حدود ۲۱ مگاوات بود که اکنون به ۱۸۸ مگاوات رسیده و رشد حدود ۹ برابری داشته است.

صادقی افزود: این ظرفیت حاصل اجرای طرح‌های مختلف نیروگاه‌های خورشیدی در استان است و توسعه این بخش علاوه بر ایجاد فرصت سرمایه‌گذاری، در تأمین انرژی و کمک به رفع ناترازی برق نیز اهمیت دارد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه معدن گفت: با پیگیری‌های استاندار و همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، حدود ۳۵ هزار کیلومترمربع از پهنه‌های معدنی آزادسازی شده و در این مدت ۶۷ واحد معدنی و فرآوری ایجاد و ۱۶۱ واحد معدنی غیرفعال نیز احیا شده است.

رشد بیش از ۱۲ برابری اعتبارات ملی استان

صادقی با اشاره به افزایش اعتبارات ملی خراسان جنوبی بیان کرد: اعتبارات ملی اختصاص‌یافته به استان در ابتدای دولت حدود یک‌هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بود که طی دو سال اخیر به بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی افزود: این میزان اعتبار در شرایطی جذب شده که مجموع اعتبارات عمرانی استان در سال گذشته حدود ۳.۵ همت و در سال جاری حدود چهار همت بوده است.

واگذاری ۱۲ هزار و ۵۰۰ قطعه زمین در طرح جوانی جمعیت

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری استانداری خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات حوزه مسکن گفت: در ابتدای دولت، حدود یک‌هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن به مرحله اجرا رسیده بود و هفت هزار نفر نیز در قالب طرح جوانی جمعیت زمین دریافت کرده بودند.

صادقی ادامه داد: این آمار اکنون به حدود هشت هزار واحد مسکونی در حال اجرا و واگذاری ۱۲ هزار و ۵۰۰ قطعه زمین در قالب طرح جوانی جمعیت رسیده است.

وی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های خدماتی استان اظهار کرد: در حوزه گازرسانی، ضریب برخورداری روستاها از ۹۸ درصد به ۱۰۰ درصد رسیده و ۴۶۳ پروژه با اعتباری بیش از چهار هزار میلیارد تومان اجرا شده است.

وی افزود: در بخش برق‌رسانی نیز یک‌هزار و ۳۵۰ پروژه با اعتباری نزدیک به یک‌هزار میلیارد تومان اجرا شده و تأمین برق سایت‌های نهضت ملی مسکن نیز رشد قابل توجهی داشته است.

صادقی با اشاره به اقدامات حوزه آب گفت: مشکل آبرسانی ۳۰۲ روستا برطرف شده، یک‌هزار و ۸۵ کیلومتر خط انتقال اجرا و آب‌رسانی به ۱۸۹ روستا انجام شده است.

وی همچنین از احداث سه‌هزار و ۵۰۰ واحد مسکن روستایی با اعتباری بیش از پنج هزار میلیارد تومان خبر داد.

افزایش سرانه فضای آموزشی به ۶.۶۵ مترمربع

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری استانداری خراسان جنوبی با اشاره به نهضت مدرسه‌سازی اظهار کرد: سرانه فضای آموزشی استان در ابتدای دولت ۶.۴ مترمربع بود که با اجرای ۱۰۶ پروژه و احداث ۴۵۹ کلاس درس با اعتباری بیش از ۹۲۰ میلیارد تومان به ۶.۶۵ مترمربع رسیده است.

صادقی افزود: با تکمیل پروژه‌های در دست اجرا، سرانه فضای آموزشی استان به ۷.۱ مترمربع افزایش خواهد یافت.

وی همچنین از افزایش پوشش روستایی شبکه ملی اطلاعات و اینترنت از ۶۲ درصد به ۷۸ درصد خبر داد و گفت: در حوزه توسعه انرژی خورشیدی در دستگاه‌های اجرایی نیز حدود ۷۰ درصد ادارات استان در گام نخست به سامانه‌های خورشیدی مجهز شده‌اند.

وی با اشاره به عملکرد بخش تعاون استان بیان کرد: در این مدت ۷۱ تعاونی با ظرفیت ایجاد یک‌هزار و ۲۰۰ فرصت شغلی تشکیل شده که ۳۱ تعاونی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر فعالیت می‌کنند.

صادقی میزان صادرات تعاونی‌های استان را نیز ۶۸ میلیون دلار اعلام کرد.

افزایش صادرات استان به ۹۳۸ میلیون دلار

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری استانداری خراسان جنوبی با اشاره به رشد تجارت خارجی استان گفت: میزان صادرات قطعی خراسان جنوبی در دو سال پایانی دولت قبل ۳۲۷ میلیون دلار بود که در دولت چهاردهم به ۹۳۸ میلیون دلار افزایش یافته است.

وی افزود: این رقم مربوط به صادرات قطعی متعلق به خود استان است و میزان صادرات در سال گذشته از یک میلیارد دلار نیز فراتر رفت.

صادقی با اشاره به افزایش واردات استان بیان کرد: میزان واردات نیز از ۱۲ میلیون دلار در دوره قبل به حدود ۴۳ میلیون دلار در دولت چهاردهم رسیده است.

وی همچنین از مشمولیت ۱۲ هزار و ۵۴۴ خانوار استان در طرح‌های مربوط به واردات کالاهای اساسی از محل ارز اختصاص‌یافته خبر داد و گفت: این طرح با همکاری ۱۱ کارگزار در حال اجراست و تاکنون حدود ۴۶ میلیون دلار از سهمیه ارزی آن استفاده شده است.

صدور ۳۲۳ مجوز بی‌نام سرمایه‌گذاری

صادقی با اشاره به تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری در استان اظهار کرد: تاکنون ۳۲۳ مجوز بی‌نام سرمایه‌گذاری صادر شده است.

وی توضیح داد: در این شیوه، محل اجرای طرح مشخص شده، استعلام‌های مورد نیاز انجام و مجوزهای لازم صادر می‌شود تا سرمایه‌گذار بدون طی مراحل طولانی اداری، فعالیت اجرایی خود را آغاز کند.

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری استانداری خراسان جنوبی همچنین از شناسایی ۱۲۰ فرصت سرمایه‌گذاری خبر داد و افزود: این فرصت‌ها در قالب کتاب فرصت‌های سرمایه‌گذاری توسط مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان تدوین و معرفی شده‌اند.

وی با اشاره به برنامه یکشنبه‌های صنعتی و بازدیدهای میدانی استاندار از واحدهای تولیدی گفت: در این مدت ۲۸۵ دیدار با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی انجام شده و در جریان آن ۳۹۷ مورد مشکل و درخواست مطرح شده که ۳۵۶ مورد پیگیری و برطرف شده و مابقی نیز در دست اقدام است.

رشد ۷۰ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی فعال استان

صادقی با اشاره به وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در خراسان جنوبی اظهار کرد: تعداد طرح‌های فعال سرمایه‌گذاری خارجی استان از ۱۶ طرح در ابتدای دولت به ۲۷ طرح رسیده و حجم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده نیز از حدود ۱۸۰ میلیون دلار به ۳۰۰ میلیون دلار افزایش یافته است.

وی این روند را نشان‌دهنده افزایش ظرفیت استان برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی و توسعه همکاری‌های اقتصادی دانست.

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری استانداری خراسان جنوبی با اشاره به وضعیت منابع و مصارف بانکی گفت: منابع بانکی استان از ۴۹ همت در آذرماه ۱۴۰۳ به ۹۱ همت در شهریورماه ۱۴۰۵ رسیده که رشد ۸۶ درصدی را نشان می‌دهد.

وی افزود: میزان مصارف بانکی نیز از ۵۵ همت به ۹۹ همت افزایش یافته است؛ به این معنا که میزان تسهیلات پرداختی شبکه بانکی استان از منابع سپرده‌ای آن فراتر رفته است.

صادقی همچنین از ایجاد چهار هزار و ۵۹۹ فرصت شغلی از آذرماه ۱۴۰۳ تاکنون خبر داد و گفت: در بخش تسهیلات اشتغال‌زایی نیز ۸۲ درصد اعتبارات ابلاغی جذب شده است.

اجرای طرح نظارت منطقه‌ای بر بازار

وی با اشاره به اقدامات استان در حوزه تنظیم بازار اظهار کرد: برای افزایش اثربخشی نظارت‌ها، شهر بیرجند به ۱۴ منطقه تقسیم شده و در هر منطقه یک تیم سه‌نفره بازرسی فعالیت می‌کند.

صادقی افزود: این الگوی نظارتی مورد توجه وزارت کشور قرار گرفته و در ایام خاص از جمله جنگ رمضان نیز ۱۵ تیم تخصصی بازرسی برای نظارت بر بازار و گروه‌های کالایی مختلف فعال شدند.

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری استانداری خراسان جنوبی با اشاره به پیگیری مسائل استان در سطح ملی گفت: تاکنون ۲۰۵ دیدار و نشست با وزرا و مقامات ملی با هدف پیگیری مطالبات استان برگزار شده است.

وی افزود: استاندار با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان مجلس، به‌طور منظم برای پیگیری مسائل استان به تهران سفر می‌کند و بخش مهمی از دستاوردهای حاصل‌شده نتیجه همین رایزنی‌ها و پیگیری‌هاست.

صادقی همچنین از برگزاری ۳۱ دیدار با اصحاب رسانه، ۶۱ نشست و گفت‌وگو با خبرنگاران، ۲۲ حضور در دفاتر روزنامه‌های محلی و ۵۳۳ دیدار مردمی خبر داد.

خراسان جنوبی در جمع استان‌های برتر شاخص‌های اقتصادی

وی با اشاره به برخی رتبه‌های کسب‌شده استان بیان کرد: خراسان جنوبی در احیای واحدهای تولیدی رتبه نخست را کسب کرده و بر اساس ارزیابی‌ها و مستندات دستگاه‌های ملی، در شاخص‌های ۱۸گانه اقتصادی نیز رتبه دوم کشور را به دست آورده است.

صادقی ادامه داد: استان در شاخص شناسایی نواحی مستعد سرمایه‌گذاری رتبه نخست، در فعال‌سازی واحدهای تولیدی زیرظرفیت رتبه دوم و در عملکرد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی رتبه سوم را کسب کرده است.

وی افزود: در حوزه تعاون نیز استان رتبه نخست را دارد و در مجموع ۲۱۰ واحد تولیدی راکد احیا شده که زمینه اشتغال یک‌هزار و ۳۳۰ نفر را فراهم کرده است.