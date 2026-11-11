به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام در مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) که با حضور اقشار مختلف مردم در مسجد شهدا شیراز برگزار شد، با اشاره به فرازهایی از خطبه فدکیه گفت: حضرت زهرا(س) در این خطبه چهار مسئولیت اساسی برای امت اسلامی برشمرده‌اند که شناخت و عمل به آن‌ها، وظیفه آحاد جامعه اسلامی است.

وی با اشاره به شرایط کشور و آنچه از آن به‌عنوان «بعثت امت» یاد شده است، افزود: ملت ایران در مسیر حفظ انقلاب و کشور اسلامی خود حرکتی بزرگ را آغاز کرده که به تعبیر قائد شهید، برانگیخته شدن یک ملت برای رساندن انقلاب اسلامی به اهداف مقدس خود است.

امام جمعه شیراز با انتقاد از کم‌توجهی امپراتوری رسانه‌ای غرب به این حرکت مردمی گفت: بیش از هشت ماه است که مردم ایران با صبر، مقاومت و ایستادگی در صحنه حضور دارند، اما رسانه‌های غربی تلاش می‌کنند این حرکت بزرگ را نادیده بگیرند؛ ازاین‌رو جبران عقب‌ماندگی رسانه‌ای و تبیین ابعاد این حرکت یک ضرورت جدی است.

بعثت ملت به معنای عمل به خواسته‌های شخصی نیست

آیت الله دژکام با بیان اینکه بعثت امت با بعثت انبیای الهی تفاوت‌هایی دارد، تصریح کرد: امت اسلامی مبعوث شده است تا دین خدا را به کرسی بنشاند، نه اینکه هرچه خود می‌خواهد انجام دهد. از منظر منطق انقلاب اسلامی نیز هدفی جز تحقق اسلام ناب وجود ندارد و هر حرکتی که بخواهد انقلابی‌گری را به مسیری خارج از مبانی دینی سوق دهد، مورد پذیرش نیست.

وی نخستین وظیفه امت اسلامی در بیان حضرت زهرا(س) را شناخت و اجرای اوامر الهی و پرهیز از نواهی خداوند دانست و گفت: اگر امت اسلامی خود را مبعوث می‌داند، باید با احکام الهی آشنا باشد و این شناخت از مسیر فراگیری فقه و آگاهی از تکالیف شرعی محقق می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس با اشاره به ضرورت شناخت احکام جهاد و صلح در اسلام افزود: در شرایطی که کشور بیش از یک سال درگیر ابعاد مختلف جنگ است، آشنایی با احکام جهاد اهمیت ویژه‌ای دارد و حتی در میان طلاب نیز باید نسبت به این مباحث شناخت عمیق‌تری ایجاد شود.

وی تأکید کرد: ما برای دنیا کار نمی‌کنیم و پیش از هر چیز باید ببینیم عملی که انجام می‌دهیم در پیشگاه خداوند چه نتیجه‌ای دارد؛ چراکه اگر رفتار ما با دستور الهی مطابقت نداشته باشد، هم در مسئولیت فردی و هم در پیامدهای اجتماعی آن باید پاسخگو باشیم.

رفتار امت اسلامی باید معرف چهره واقعی اسلام باشد

آیت الله دژکام دومین مسئولیت امت را «حاملان دین و وحی الهی بودن» عنوان کرد و گفت: رفتار امت اسلامی در نگاه مردم جهان، در شکل‌گیری قضاوت آنان درباره دین تأثیرگذار است؛ بنابراین باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که چهره واقعی و زیبای اسلام به جهانیان معرفی شود.

امام جمعه شیراز با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد اسلام‌هراسی و معرفی گروه‌های تکفیری به‌عنوان نمایندگان اسلام افزود: ما پیروان مکتب اهل‌بیت(ع) هستیم و رفتارمان با جریان‌هایی مانند داعش تفاوت اساسی دارد؛ ازاین‌رو باید با رفتار شایسته، پیام واقعی اسلام را به دنیا منتقل کنیم.

وی با اشاره به تأکید رهبر شهید بر معرفی اسلام به جوانان جهان گفت: نامه‌نگاری با جوانان اروپا و آمریکا با انگیزه‌ای دینی انجام شد تا آنان درباره اسلام و حقیقت آن بیندیشند و امروز نیز نشانه‌هایی از اثرگذاری این حرکت دیده می‌شود.

آیت الله دژکام با تأکید بر نقش نخبگان در هدایت حرکت اجتماعی ملت افزود: حضور مردم در صحنه ارزشمند است، اما جهت‌دهی صحیح این حرکت و رساندن آن به اهداف دینی، مسئولیتی است که بر دوش نخبگان جامعه اسلامی قرار دارد.

امانت‌داری دینی با تغییر شرایط و فشار دشمن نباید فراموش شود

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس سومین وظیفه امت اسلامی را امانت‌داری در برابر خداوند دانست و گفت: حضرت زهرا(س) با تعبیر «وَ اُمَناءُ اللَّهِ عَلی اَنْفُسِکُمْ» بر این نکته تأکید می‌کنند که هر فرد ابتدا باید نسبت به حفظ امانت الهی در وجود و رفتار خود مسئولیت‌پذیر باشد.

وی با بیان اینکه مسئولیت فردی انسان در پاسداری از دین به رفتار دیگران وابسته نیست، افزود: حتی اگر دیگران از مسیر دین فاصله بگیرند، هر فرد موظف است بر عهد خود با خداوند پایدار بماند و در این امانت خیانت نکند.

آیت الله دژکام با اشاره به آیه ۵۴ سوره مائده و ضرورت پایداری در مسیر ایمان تصریح کرد: نمی‌توان به بهانه اینکه دیگران از مسیر حق فاصله گرفته‌اند، از وظیفه دینی خود دست کشید. اگر حفظ دین به ایستادگی و مقاومت نیاز داشته باشد، کوتاه آمدن در برابر آن جایز نیست.

وی همچنین با اشاره به جایگاه ولایت در جامعه اسلامی گفت: حضرت زهرا(س) در خطبه فدکیه می‌فرمایند «وَ وِلایَتُنا نِظاماً لِلمِلَّةِ وَ إمامَتَنا أماناً لِلفُرقَةِ»؛ یعنی ولایت اهل‌بیت(ع) عامل نظم جامعه و امامت آنان موجب جلوگیری از پراکندگی و تفرقه است.

امام جمعه شیراز افزود: در مقاطع حساس کشور، نقش ولایت در ایجاد انسجام و هماهنگی بیش از گذشته آشکار می‌شود و همین پیوند و وحدت است که توان ایستادگی جامعه اسلامی را تقویت می‌کند.

تبلیغ دین وظیفه همگانی است

آیت الله دژکام چهارمین وظیفه امت اسلامی را تبلیغ و رساندن پیام دین به ملت‌های جهان دانست و اظهار کرد: حضرت زهرا(س) با عبارت «وَ بُلَغاؤُهُ اِلَی الْاُمَمِ» مسئولیت رساندن پیام الهی به دیگر ملت‌ها را بر عهده امت اسلامی گذاشته‌اند.

وی با انتقاد از کمبود امکانات برای فعالیت‌های تبلیغی افزود: تبلیغ دین وظیفه همه مؤمنان است و افرادی که تخصص و توانایی این کار را دارند، برای انجام آن به امکانات نیازمندند؛ نمی‌توان از مبلغان انتظار فعالیت داشت، اما هزینه‌های اولیه زندگی و تبلیغ آنان را تأمین نکرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس با دعوت از خیران و مؤمنان برای حمایت از فعالیت‌های دینی گفت: اگر کسی تخصص تبلیغ ندارد، می‌تواند با حمایت مالی از مبلغان در انجام این واجب دینی مشارکت کند. نمی‌توان برای بخش‌های مختلف هزینه‌های سنگین در نظر گرفت، اما هنگام تبلیغ دین از تأمین حداقل امکانات خودداری کرد.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت گسترش فعالیت‌های تبلیغی در مناطق محروم و روستاها افزود: هنوز روستاهایی با حدود ۳۰۰ خانوار وجود دارند که از حضور روحانی محروم‌اند و برطرف کردن این کمبودها نیازمند برنامه‌ریزی و تأمین امکانات است.

آیت الله دژکام در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت تقوای الهی و پرداخت زکات خاطرنشان کرد: مسلمان بودن تنها به ادعا نیست و هر فرد باید در برابر تکالیف دینی خود پاسخگو باشد. زکات نیز از واجباتی است که باید در جامعه اسلامی عمومیت پیدا کند و محصولات مشمول زکات از جمله گندم، خرما و کشمش باید مورد توجه قرار گیرند.

وی در پایان با اشاره به مجاهدت شهدای انقلاب اسلامی و مدافعان کشور گفت: شهدایی که با هدف دفاع از اسلام و پاسداری از ولایت به میدان رفتند، مسیر ایستادگی در برابر ظلم را انتخاب کردند و امروز مردم نیز با حضور در صحنه و برافراشتن پرچم‌ها، بر عهد خود برای حفظ این مسیر تأکید می‌کنند.

امام جمعه شیراز تأکید کرد: ملت ایران برای حفظ اسلام و پاسداری از پرچم اهل‌بیت(ع) ایستاده است و همان‌گونه که قائد شهید تأکید کردند، این بار شرایط مانند گذشته نخواهد بود و دوران بزن‌دررو به پایان رسیده است.