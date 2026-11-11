به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان انتقال خون ایران؛ این کارآزمایی با حضور دکتر بابک یکتاپرست، معاون اجتماعی سازمان، تیم پژوهش، دکتر الهه حق‌بین و دکتر مهران امیربیگی وهیاتی همراه، چهارشنبه 20 آبان در مرکز جامع خونگیری دکتر جهانگیر احمدی واقع در ستاد مرکزی سازمان انتقال خون ایران انجام شد.

بابک یکتاپرست، معاون اجتماعی سازمان ضمن اهدای خون، این پودر را عامل تسریع در یکی از بخش‌های زمان‌بر فرآیند بعد از اهدای خون دانست و گفت: معمولا در فرآیند بعد از اهدای خون، اهداکننده نیاز است حدود دو دقیقه، دست را به سمت بالا نگه دارد تا از خونریزی جلوگیری شود اما این پودر سرعت انعقاد را تسریع کرده و خونریزی به سرعت کنترل می‌شود.

وی ادامه داد: استفاده از این پودر ضمن اینکه فرآیند اهدای خون را سرعت بخشیده و از خونریزی به هنگام بیرون کشیدن سوزن جلوگیری می‌کند می‌تواند اقدامات خوبی در راستای تکریم اهداکنندگان باشد.

همچنین الهه حق‌بین، سرپرست تیم پژوهش، در خصوص این پودر که تشکیل شده از مولکول‌های زیستی است گفت: پودر بندآورنده خون یا هموستاتیک، قدرت جذب بالایی در کاهش خونریزی دارد و برای افراد دارای مشکل انعقاد می‌تواند بسیار مفید باشد.

در پایان مهران امیربیگی از دیگر اعضای تیم پژوهش با بیان اینکه درصورت قرار گرفتن پودر بر روی پوست، یک داربست زیستی در عرض چهل ثانیه جهت جلوگیری از خونریزی ایجاد می‌شود، اظهار کرد: این پودر نمونه مشابه آلمانی، آمریکایی و چینی دارد که بهترین نمونه آمریکایی و آلمانی بوده و نمونه ما بومی‌سازی نمونه آلمانی است.

گفتنی است دکتر الهه حق‌بین و دکتر مهران امیربیگی دارای مدال طلای مسابقات اختراعات جهانی در سوئیس هستند.