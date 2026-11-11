به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی فرج‌الله، شامگاه چهارشنبه در اجتماع شبانه مردم سنندج در سخنانی با اشاره به آیات قرآن کریم اظهار کرد: تقابل حق و باطل از سنت‌های همیشگی عالم هستی بوده و همواره پیامبران الهی در مسیر هدایت مردم با دشمنانی از شیاطین انس و جن مواجه بوده‌اند.

وی افزود: خداوند متعال عالم هستی را بر اساس تقابل نور و ظلمت قرار داده است؛ نور همان هدایت الهی و ظلمت نماد جریان‌هایی است که در برابر مسیر انبیا و هدایت انسان‌ها ایستادگی می‌کنند.

نماینده ولی‌فقیه در دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه دعوت پیامبران به هدایت و بیداری انسان‌ها همواره با مخالفت دشمنان همراه بوده است، عنوان کرد: هنگامی که پیامبران مردم را به قیام برای خدا و حرکت در مسیر حق دعوت می‌کنند، افرادی که منافع اقتصادی، سیاسی و جایگاه خود را در خطر می‌بینند، در برابر این دعوت صف‌آرایی می‌کنند.

فرج‌الله با اشاره به آیات سوره مبارکه آل‌عمران و بیان ویژگی‌های یاران پیامبران تصریح کرد: انسان‌های مؤمن و خدا باور در مسیر دفاع از حق، در برابر مصیبت‌ها سست نمی‌شوند، احساس ضعف نمی‌کنند و در برابر سختی‌ها استقامت دارند.

وی با اشاره به شهادت رهبر شهید و حوادث اخیر کشور گفت: ملت ایران با وجود تحمل مصیبت‌های بزرگ، از جمله شهادت رهبر خود، سست و ناامید نشدند و این همان روحیه‌ای است که قرآن کریم از انسان‌های مؤمن و استوار یاد می‌کند.

ضرورت هوشیاری در برابر جنگ تبلیغاتی دشمن

نماینده ولی‌فقیه در دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به آیه ۱۱۲ سوره انعام و شیوه‌های تبلیغاتی دشمنان خاطرنشان کرد: دشمنان برای مقابله با جبهه حق، از سخنان آراسته و ظاهراً زیبا استفاده می‌کنند تا افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهند و حقایق را وارونه جلوه دهند.

فرج‌الله ادامه داد: برخی جریان‌ها با طرح اینگونه موضوعات که نباید با دنیا درگیر شد، تلاش می‌کنند اصل دفاع از کشور را زیر سؤال ببرند؛ در حالی که باید توجه داشت آمریکا تمام دنیا نیست و نباید تحت تأثیر فضاسازی‌های رسانه‌ای دشمن قرار گرفت.

وی تأکید کرد: مردم و به‌ویژه نخبگان و صاحبان اندیشه باید با تحلیل درست مسائل، مراقب باشند که در دام سخنان فریبنده و تبلیغات دشمن گرفتار نشوند.

نماینده ولی‌فقیه در دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به آیات قرآن درباره یاران حضرت طالوت در برابر جالوت گفت: هنگامی که گروهی از مؤمنان با لشکر قدرتمند دشمن مواجه شدند، به جای ناامیدی و احساس ضعف، از خداوند طلب صبر و استقامت کردند و خواستار ثبات قدم در برابر دشمنان شدند.

فرج‌الله افزود: این آیات به ما می‌آموزد که در برابر قدرت و تجهیزات دشمن نباید دچار ترس و ناامیدی شویم، بلکه باید با توکل به خداوند، صبر و استقامت را سرلوحه حرکت خود قرار دهیم.

وی با تأکید بر اینکه وظیفه جبهه حق، مقابله با جریان کفر و ظلم است، گفت: هدف از ایستادگی، دشمنی با ملت‌ها و مردم نیست، بلکه مقابله با کفر و جریان‌های مستکبری است که در برابر حق و عدالت قرار می‌گیرند.

نماینده ولی‌فقیه در دانشگاه آزاد اسلامی در پایان با اشاره به ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا(س) خاطرنشان کرد: تاریخ نشان داده است که جبهه حق همواره با دشمنانی مواجه بوده و پیروان مسیر انبیا و اولیای الهی باید با ایمان، توکل و استقامت، در مسیر دفاع از حق ثابت‌قدم بمانند.