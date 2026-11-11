به گزارش خبرنگار مهر، امین استکی، شامگاه چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، درباره اجرای طرح مهارت‌آموز هلال‌احمر اظهار کرد: اعضای جمعیت هلال‌احمر شهرستان شمیرانات در قالب طرح «ماهر»، آموزش‌های مقدماتی آمادگی در برابر حوادث را به دانش‌آموزان مقطع دوم دبستان در منطقه یک ارائه کردند.

وی با اشاره به اهداف این برنامه افزود: این طرح با هدف ارتقای آگاهی و تقویت مهارت‌های اولیه دانش‌آموزان در مواجهه با مخاطرات اجرا می‌شود.

استکی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این طرح زمینه آشنایی و ورود تدریجی دانش‌آموزان به طرح ملی «دادرس» را فراهم می‌سازد.