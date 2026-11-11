به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، «گادی آیزنکوت»، رهبر اردوگاه تغییر در رژیم صهیونیستی، در نامه‌ای خطاب به بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم، نسبت به اتخاذ تصمیمات نظامی گسترده در شرایط کنونی هشدار داد.

آیزنکوت در این نامه که روز چهارشنبه منتشر شده، اعلام کرد: تصمیم‌گیری‌های نظامی نسنجیده در دوره انتقالی قدرت می‌تواند پیامدهای خطرناکی برای آنچه وی «دموکراسی اسرائیل» خوانده است، به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به کاهش حمایت پارلمانی از نتانیاهو و از دست رفتن اکثریت وی در کنست، گفت: نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در شرایط کنونی تنها از حمایت ۴۶ نماینده برخوردار است.

رهبر اردوگاه تغییر همچنین هشدار داد که اتخاذ تصمیمات نظامی در چنین شرایطی می‌تواند فرماندهان و مسئولان دستگاه‌های امنیتی را در معرض خطر قرار دهد و مسئولیت تصمیماتی را بر دوش آنان بگذارد که فراتر از الزامات مقابله با تهدیدات فوری امنیتی است.

آیزنکوت در بخش دیگری از نامه خود تأکید کرد که به‌کارگیری ظرفیت‌های امنیتی و نظامی بدون وجود تهدید مستقیم و فوری علیه امنیت رژیم صهیونیستی، اقدامی با پیامدهای مخرب برای ساختار سیاسی و جامعه این رژیم خواهد بود.