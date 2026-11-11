به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحکیم آق‌ارکاکلی عصر پنجشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی استان گلستان با قدردانی از تلاش مدیران و دستگاه‌های اجرایی در مدیریت سیلاب‌های اخیر، بر ضرورت تعیین تکلیف طرح‌های توسعه‌ای، رفع موانع سرمایه‌گذاری و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تأمین مالی پروژه‌ها تأکید کرد.

نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس شورای اسلامی، تدوین و اجرای سند توسعه و شکوفایی اقتصاد روستایی را از اولویت‌های مهم استان دانست و اظهار کرد: با توجه به جمعیت قابل توجه روستایی گلستان و ظرفیت‌های گسترده آن در بخش کشاورزی و گردشگری، لازم است هرچه سریع‌تر محورهای این سند، سهم دستگاه‌های اجرایی و مأموریت هر بخش مشخص شود.

وی افزود: بخش‌های کشاورزی، گردشگری، میراث فرهنگی و سایر حوزه‌های مرتبط باید در اجرای این برنامه نقش و مسئولیت روشنی داشته باشند تا سند توسعه روستایی از مرحله تدوین فراتر رفته و به برنامه‌ای عملیاتی برای رونق اقتصادی استان تبدیل شود.

آق‌ارکاکلی همچنین با اشاره به ضرورت تعیین خروجی سند آمایش سرزمین گفت: این موضوع از اهمیت ملی برخوردار است، اما باید مشخص شود که اجرای آن استان را به چه سمت و سویی هدایت می‌کند و دستگاه‌های اجرایی بر اساس چه اولویت‌هایی باید برنامه‌های خود را پیش ببرند.

وی در ادامه، استفاده از ظرفیت اعتبار مالیاتی پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه هفتم توسعه را راهکاری برای تأمین مالی طرح‌های استان عنوان کرد و خواستار برگزاری نشست تخصصی در شورای برنامه‌ریزی شد.

نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس شورای اسلامی گفت: در این سازوکار، پروژه‌های واجد شرایط از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مشخص می‌شوند و مؤدیان مالیاتی بزرگ می‌توانند با انتخاب طرح‌ها، در تأمین مالی آن‌ها مشارکت کنند؛ ظرفیتی که تاکنون آن‌طور که باید در استان مورد استفاده قرار نگرفته است.

آق‌ارکاکلی تأخیر در تأمین زیرساخت‌های شهرک‌ها و نواحی صنعتی را از مشکلات جدی سرمایه‌گذاران دانست و گفت: در برخی موارد زمین به سرمایه‌گذاران واگذار شده و بهای آن نیز پرداخت شده است، اما زیرساخت‌های مورد نیاز برای آغاز فعالیت اقتصادی به‌موقع فراهم نمی‌شود.

وی با انتقاد از این وضعیت افزود: هدف از ایجاد شهرک‌های صنعتی باید استقرار واحدهای تولیدی و اجرای پروژه‌های اقتصادی باشد، نه اینکه صرفاً زمین در این مناطق معامله شود. بنابراین لازم است عملکرد شرکت شهرک‌های صنعتی در زمینه تأمین زیرساخت‌ها ارزیابی و پایش شده و در صورت نیاز مورد بازنگری قرار گیرد.

این نماینده مجلس در ادامه با انتقاد از عملکرد برخی بانک‌ها در تأمین مالی پروژه‌های استان، اظهار کرد: وظیفه بانک‌ها صرفاً پرداخت تسهیلات خرد نیست، بلکه باید در تأمین مالی طرح‌های بزرگ و توسعه‌ای نیز نقش مؤثری داشته باشند.

وی با اشاره به طولانی شدن روند بررسی پرونده‌های تسهیلاتی گفت: برای یک پروژه ملی، بارها مدارک و مستندات جدید مطالبه می‌شود و پرونده با وجود پیگیری‌های متعدد همچنان ناقص باقی می‌ماند؛ این روند باعث کندی اجرای طرح‌ها و دلسردی سرمایه‌گذاران می‌شود.

آق‌ارکاکلی افزود: یکی از پروژه‌های ملی استان با وجود دریافت موافقت اصولی از سازمان برنامه و بودجه کشور، حدود دو سال و نیم است که در مسیر تشکیل و تکمیل پرونده بانکی قرار دارد و هنوز تأمین مالی آن به نتیجه نرسیده است.

وی خواستار بررسی دقیق عملکرد بانک‌ها در تأمین مالی پروژه‌های استان شد و تأکید کرد: لازم است نتیجه این ارزیابی به مسئولان و نمایندگان ارائه شود تا مشخص شود موانع موجود ناشی از چه عواملی است و چگونه می‌توان روند تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای گلستان را تسریع کرد.