به گزارش خبرنگار مهر، محمد نصیری چهارشنبه شب در جریان دیدار با مدیرکل و جمعی از کارکنان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ، با قدردانی از اقدامات و تلاش‌های انجام‌شده در حوزه اقتصادی، اظهار کرد: مجموعه امور اقتصادی و دارایی یکی از دستگاه‌های اثرگذار در راهبری فعالیت‌های اقتصادی کشور و استان است و بخش مهمی از برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات توسعه‌ای از مسیر این مجموعه پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کارشناسی و زیرساختی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی افزود: تقویت این ظرفیت‌ها و بهره‌گیری از توان کارشناسی مجموعه می‌تواند زمینه‌ساز پیشبرد بهتر برنامه‌های عمرانی، تولیدی و سرمایه‌گذاری استان باشد.

نماینده مردم طبس، فردوس، سرایان، بشرویه و عشق‌آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تجربه بازدید از استان‌های مختلف کشور، یکی از ضرورت‌های توسعه خراسان جنوبی را افزایش انعطاف‌پذیری در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و اداری دانست و گفت: گاهی برداشت‌های محدود از قوانین و مقررات یا سخت‌گیری‌های غیرضروری در فرآیندهای اداری موجب از دست رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد هزینه برای استان می‌شود.

نصیری ادامه داد: انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی با شناخت دقیق ظرفیت‌های قانونی و استفاده از اختیارات خود، در چارچوب قانون برای رفع موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی اقدام کنند؛ چراکه در بسیاری از موارد می‌توان با بررسی کارشناسی و اتخاذ تصمیمات مناسب، مسیر اجرای پروژه‌ها را هموار کرد.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های ملی و اعتبارات در دسترس تصریح کرد: شرایط و فرصت‌های اقتصادی در مقاطع مختلف یکسان نیست و مدیران باید متناسب با ظرفیت‌های موجود، برنامه‌ریزی و اقدام کنند تا فرصت‌های پیش‌آمده به نتیجه عملی و قابل اندازه‌گیری منجر شود.

ضرورت تبدیل سرمایه‌گذاری به پروژه‌های اجرایی

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی، این حوزه را یکی از ظرفیت‌های مهم توسعه استان برشمرد و گفت: برای جذب سرمایه‌گذار و معرفی فرصت‌های اقتصادی استان تلاش‌های ارزشمندی صورت گرفته است.

وی افزود: باید عملکرد حوزه سرمایه‌گذاری چه سرمایه گذاری داخلی و چه خارجی را علاوه بر تعداد جلسات، تفاهم‌نامه‌ها و مجوزهای صادرشده، بر اساس میزان تحقق پروژه‌ها، ورود سرمایه و آثار اقتصادی آن ارزیابی کنیم.

نصیری با اشاره به ظرفیت‌های گسترده خراسان جنوبی بیان کرد: این استان از نظر منابع معدنی، ظرفیت‌های صنعتی و مزیت‌های جغرافیایی قابلیت‌های فراوانی دارد و در کنار این ظرفیت‌ها، برخورداری از مرز مشترک با افغانستان یک مزیت راهبردی است که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه تجارت، تولید و سرمایه‌گذاری باشد.

افغانستان؛ فرصتی راهبردی برای توسعه تجارت و تولید

نصیری با تأکید بر ضرورت بازنگری در نگاه اقتصادی به افغانستان، این کشور را یکی از بازارهای مهم و فرصت‌های راهبردی پیش‌روی خراسان جنوبی دانست و گفت: توسعه روابط اقتصادی با افغانستان نباید صرفاً به صادرات کالا محدود شود، بلکه باید به سمت شکل‌گیری زنجیره‌های اقتصادی، تأمین مواد اولیه، تولید مشترک و تکمیل زنجیره ارزش حرکت کنیم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در حوزه تأمین مواد اولیه معدنی از افغانستان افزود: در برخی صنایع، امکان تأمین مواد اولیه از این کشور وجود دارد و می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب، بخشی از نیاز واحدهای تولیدی کشور را از این مسیر تأمین کرد.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تجربه‌های موجود در حوزه معادن زغال‌سنگ منطقه اظهار کرد: در شرایطی که بخشی از نیاز کشور به زغال‌سنگ از کشورهای دوردست مانند استرالیا تأمین می‌شود، افغانستان می‌تواند در تأمین بخشی از این نیازها نقش‌آفرینی کند؛ البته تحقق این ظرفیت نیازمند تسهیل مبادلات، رفع موانع تجاری و فراهم شدن زیرساخت‌های لازم است.

وی یکی از موانع مهم توسعه تجارت با افغانستان را طولانی بودن فرآیندهای حمل‌ونقل و توقف کامیون‌ها در مرز دانست و گفت: توقف طولانی‌مدت ناوگان حمل‌ونقل در مرز، هزینه تمام‌شده کالا را افزایش می‌دهد و قدرت رقابت فعالان اقتصادی را کاهش می‌دهد؛ بنابراین تسهیل فرآیندهای گمرکی و مرزی باید به‌صورت جدی در دستور کار دستگاه‌های مرتبط قرار گیرد.

نصیری تأکید کرد: باید از ظرفیت مرزی استان برای شکل‌دهی به یک زنجیره اقتصادی منسجم استفاده کنیم؛ زنجیره‌ای که از تأمین مواد اولیه و تولید تا تجارت و صادرات را در بر بگیرد و منافع آن به اقتصاد استان و کشور بازگردد.

حمایت از تصمیمات کارشناسی و تقویت جسارت مدیریتی

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت حمایت از مدیران و کارشناسان در اتخاذ تصمیمات اجرایی گفت: یکی از موضوعات مهم در مسیر توسعه، ایجاد اطمینان و حمایت از تصمیمات کارشناسی است. مدیران و مجموعه‌های اجرایی برای پیشبرد پروژه‌ها گاهی ناگزیر به پذیرش ریسک‌های مدیریتی در چارچوب قانون هستند و نباید به‌گونه‌ای عمل شود که نگرانی از تبعات تصمیم‌گیری، مانع اقدام و پیشبرد امور شود.

وی افزود: بسیاری از مسائل را می‌توان با برگزاری جلسات کارشناسی، مستندسازی تصمیمات و تفاهم بر سر چارچوب‌های قانونی حل‌وفصل کرد تا مدیران با اطمینان بیشتری برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای اقدام کنند.

نصیری در پایان با قدردانی از مدیرکل و کارکنان اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی، گفت: تبدیل مزیت‌های اقتصادی استان به فرصت‌های واقعی تولید و اشتغال و تسهیل فرآیندها مورد تاکید است و برای پیگیری مسائل و موانع اقتصادی استان در سطح ملی و مجلس شورای اسلامی اعلام امادگی می کنم.