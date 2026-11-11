به گزارش خبرنگار مهر، سید نجیب حسینی عصر چهارشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی استان گلستان اظهار کرد: مدیریت شرایط بحرانی ناشی از سیلاب طی روزهای اخیر با تلاش شبانه‌روزی استاندار، معاونان استانداری و مجموعه نیروهای امدادی و اجرایی همراه بود که جای قدردانی دارد.

وی با اشاره به ضرورت پیگیری مصوبات سفرهای استانی رئیس‌جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: پیشنهاد می‌کنم در یکی از جلسات شورای برنامه‌ریزی استان، گزارشی جامع از میزان تحقق این مصوبات ارائه شود تا مشخص شود هر یک از طرح‌ها و تعهدات در چه مرحله‌ای قرار دارند.

نماینده مردم شرق گلستان در مجلس با اشاره به مشکلات تأمین تسهیلات طرح‌های اقتصادی و کشاورزی این منطقه اظهار کرد: حدود یک همت اعتبار برای طرح‌های اقتصادی و کشاورزی شرق استان پیش‌بینی شده و پرونده‌ها برای بررسی به بانک ملی ارجاع شده است، اما تاکنون هیچ گزارش یا بازخورد روشنی از سوی این بانک دریافت نکرده‌ایم.

حسینی ادامه داد: یکی از موانعی که از سوی بانک مطرح می‌شود، ضرورت داشتن میانگین حساب برای دریافت تسهیلات است؛ در حالی که اگر متقاضیان از توان مالی و میانگین حساب مناسب برخوردار بودند، اساساً نیازی به پیگیری این اعتبارات نداشتند.

وی با بیان اینکه تسهیل امور مردم از اهداف اصلی سفرهای رئیس‌جمهور به استان‌هاست، اظهار کرد: این موضوع را در سطح ملی نیز پیگیری شد، اما انتظار داریم مدیریت استان برای رفع این مانع ورود کند؛ چراکه با ادامه این روند، بخش قابل توجهی از تسهیلات پیش‌بینی‌شده در سفر رئیس‌جمهور به گلستان به نتیجه نخواهد رسید.

نماینده مردم شرق گلستان در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به گزارش ارائه‌شده درباره مشارکت مالیاتی اظهار کرد: لازم است نسخه‌ای از این گزارش در اختیار نمایندگان قرار گیرد تا بتوانیم با همراهی فرمانداران، مسائل و موانع موجود را در شهرستان‌ها بررسی کنیم.

حسینی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت اشخاص حقوقی در تأمین منابع مالی استان گفت: در برخی حوزه‌های انتخابیه، شرکت‌ها و مجموعه‌های اقتصادی مبالغ قابل توجهی مالیات پرداخت می‌کنند، اما می‌توان از ظرفیت مشارکت این مجموعه‌ها در طرح‌های توسعه‌ای استان نیز بهره گرفت.

وی افزود: با توجه به نیاز کشور به تأمین منابع مالی، باید سازوکارهای قانونی و مجوزهای لازم برای مشارکت اشخاص حقوقی در اجرای طرح‌های استان فراهم شود تا بخشی از منابع مورد نیاز توسعه گلستان از این مسیر تأمین شود.

حسینی با قدردانی از اقدامات انجام‌شده برای احیای واحدهای تولیدی راکد، خواستار ارائه فهرست واحدهای احیاشده به نمایندگان شد و گفت: دسترسی به این اطلاعات به ما کمک می‌کند در شهرستان‌های حوزه انتخابیه، روند فعالیت این واحدها را پیگیری و برای رفع مشکلات احتمالی آنها اقدام کنیم.