به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمدحسین راجی، شامگاه چهارشنبه در رویداد روایت پیروزی در گلپایگان با اشاره به ویژگی‌های علمی، مدیریتی و شخصیتی رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: شخصیتی که دو بار جانباز شده است؛ یک بار در دفاع مقدس اول و دوران هشت‌ساله و بار دیگر در دفاع مقدس سوم.

وی با اشاره به جایگاه علمی این شخصیت افزود: فرزند آیت‌الله مرعشی نجفی درباره ایشان می‌فرمود که هم‌اکنون نیز می‌توان از او تقلید کرد، چراکه در حد مرجعیت است.

مؤسس و مدیر اندیشکده راهبردی سعداء ادامه داد: آیت‌الله نوری همدانی نیز از ایشان به‌عنوان شخصیتی عجیب، فاضل و دانشمند یاد کرده و بر تسلط وی بر زبان عربی تأکید داشتند. همچنین ایشان به زبان انگلیسی مسلط و در حوزه کشاورزی نیز صاحب‌نظر است.

راجی بیان کرد: وزیر وقت کشاورزی نیز معتقد بود تنها شخصیتی که وقتی نزد او می‌رویم، می‌داند در هر شهر و حتی روستا چه محصولی کشت می‌شود و چه بذری در آن منطقه وجود دارد، همین شخص است.

وی با اشاره به ابعاد دیگر توانمندی‌های این شخصیت گفت: ایشان در علوم جدید نیز صاحب‌نظر است، قوت قلب سیدحسن نصرالله در موضوع محور مقاومت بود و در امور نظامی نیز هرگاه کار به مشکل می‌خورد، حاج قاسم سلیمانی به او امید داشت.

راجی تصریح کرد: خداوند بر ما منت گذاشته و امروز چنین شخصیتی را رهبر ما قرار داده است؛ شخصیتی که امروز او را حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای می‌خوانیم و خداوند به ما لطف کرده است که در دورانی زندگی می‌کنیم که پیروزی‌های بزرگ تاریخ را با چشم خود می‌بینیم.

پیروزی جبهه حق در برابر قدرت‌های بزرگ

وی با اشاره به ماجرای تقابل سپاه طالوت با جالوت در قرآن کریم اظهار کرد: روزی جبهه حق در برابر یک ابرقدرت قرار گرفت؛ سپاه حضرت طالوت در مقابل جالوت. سپاه طالوت از نظر قدرت و تعداد نفرات در موقعیت ضعیف‌تری قرار داشت و جبهه مقابل نیز در لبه فناوری و تکنولوژی زمان خود بود.

مؤسس اندیشکده راهبردی سعداء افزود: بسیاری تصور می‌کردند شکست این سپاه قطعی است، اما مؤمنان گفتند: «کَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً کَثِیرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ»؛ چه بسیار گروه‌های اندک مؤمنی که به اذن خداوند بر گروه‌های بزرگ پیروز شده‌اند.

وی ادامه داد: در آن ماجرا حضرت داوود سنگی برداشت و به سمت جالوت پرتاب کرد، سنگ به سر جالوت برخورد کرد و آن قدرت بزرگ از بین رفت. امروز نیز عرض می‌کنیم که به فضل الهی و با نگاه پدرانه حجت‌بن‌الحسن(عج)، جالوت تکنولوژی در برابر داوود ایدئولوژیک به زمین خواهد خورد.

راجی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در مسیر پیروزی قرار دارد، گفت: رهبر عزیزمان فرمودند بر اساس محاسبات مادی، ایران چهارمین ابرقدرت دنیاست و امروز حتی دشمنان ما نیز به قدرت جمهوری اسلامی ایران اعتراف می‌کنند.

وی با اشاره به اظهارات منتسب به جان مرشایمر، اندیشمند علوم سیاسی، افزود: وی درباره اهداف آمریکا از حمله به ایران، سرنگونی حکومت، از بین بردن محور مقاومت، نابودی توان هسته‌ای و از بین بردن توان موشکی را مطرح می‌کند، اما به گفته او آمریکا در هیچ‌یک از این اهداف به نتیجه نرسیده و امروز ناچار است ایران را به‌عنوان یکی از قدرت‌های بزرگ جهان بپذیرد.

راجی ادامه داد: چندی پیش روزنامه نیویورک‌تایمز گزارشی با عنوان «مثلث ابرقدرت‌ها» منتشر کرد و در آن از آمریکا، چین و روسیه نام برد، اما این جنگ نشان داد قدرت دیگری نیز در عرصه جهانی مطرح شده و آن جمهوری اسلامی ایران است.

وی همچنین با اشاره به اظهارات برخی مقام‌های آمریکایی گفت: برخی مقامات و تحلیلگران آمریکایی نیز به شکست این کشور در جنگ و ناکامی در تحقق اهداف خود اذعان کرده‌اند.

موشک ایرانی از لایه‌های دفاعی عبور می‌کند

این فعال حوزه جهاد تبیین با بیان اینکه قدرت جمهوری اسلامی را باید علاوه بر محاسبات مادی، از منظر الهی نیز مورد توجه قرار داد، اظهار کرد: رهبرمان فرمودند بر اساس محاسبات مادی، ایران چهارمین ابرقدرت دنیاست، اما بر اساس محاسبات الهی، ایران ابرقدرت اول دنیاست؛ چراکه کشوری که خدا را دارد، شکست برایش معنا و مفهومی نخواهد داشت.

وی افزود: در ریاضیات می‌گویند هر عددی، هرچقدر هم بزرگ باشد، در مقایسه با بی‌نهایت ناچیز است و هر عدد کوچکی نیز وقتی در بی‌نهایت ضرب شود، بی‌نهایت خواهد شد. آمریکا با وجود بمب اتم، جنگنده‌های پیشرفته و تجهیزات نظامی، در برابر قدرت خداوند هیچ است و ما نیز هرچقدر ضعف داشته باشیم، وقتی به قدرت خداوند متصل شویم، به بی‌نهایت می‌رسیم.

راجی با اشاره به مراحل مختلف رهگیری و مقابله با موشک‌های ایران اظهار کرد: موشک در مسیر خود با شرایط و لایه‌های مختلف دفاعی مواجه می‌شود و پس از عبور از فضای خارج از جو، وارد منطقه‌ای با نویز الکترومغناطیسی شده و سپس با شبکه گسترده سامانه‌های پدافندی روبه‌رو می‌شود.

وی افزود: در مراحل بعد، سامانه‌های پدافندی عملیات رهگیری را آغاز می‌کنند و جنگنده‌های پیشرفته نیز وارد عمل می‌شوند، اما موشک مسیر خود را ادامه می‌دهد.

مؤسس اندیشکده راهبردی سعداء ادامه داد: موشک در مسیر ورود به آسمان سرزمین‌های اشغالی نیز با لایه‌های متعدد دفاعی مواجه می‌شود و پس از ورود به جو، با سامانه‌های مختلف پدافندی روبه‌رو است.

وی با اشاره به حضور ناوهای پیشرفته آمریکایی در دریای مدیترانه گفت: در ادامه مسیر نیز ناوهای فوق‌پیشرفته آمریکا وارد میدان می‌شوند و برای مقابله با موشک ایرانی اقدام می‌کنند، اما توان موشکی ایران نشان داده است که می‌تواند تهدیدی جدی برای اهداف مورد نظر در سرزمین‌های اشغالی باشد.

راجی با طرح این پرسش که آیا این تحولات را نمی‌توان مصداق نصرت الهی دانست، تصریح کرد: آیا این اتفاقات تحقق آیه «وَما رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلَکِنَّ اللَّهَ رَمَی» نیست؟ خداوند می‌فرماید شما نبودید که تیر انداختید، بلکه خداوند بود که آن را پرتاب کرد و هدایت نمود.

تسلیم و سازش در مکتب مقاومت جایگاهی ندارد

وی با اشاره به تحولات سیاسی اخیر آمریکا گفت: اتفاقاتی که در روزهای اخیر در انتخابات آمریکا رخ داد نیز پیام‌های مهمی داشت. برای ما تفاوتی ندارد که دموکرات‌ها روی کار باشند یا جمهوری‌خواهان، اما پیام تحولات و جنگ اخیر در داخل آمریکا روشن است.

راجی با تأکید بر ضرورت پاسخ‌گویی عاملان شهادت فرماندهان و شخصیت‌های کشور اظهار کرد: کسانی که در شهادت رهبر شهید، فرماندهان و دانشمندان ما نقش داشتند، باید پاسخگوی اقدامات خود باشند و مطالبه ملت ایران، اجرای عدالت در برابر این جنایت‌هاست.

وی با بیان اینکه دامنه مطالبه عدالت محدود به شهدای ایران نیست، افزود: ما تنها خواستار احقاق حقوق شهدای ایران نیستیم، بلکه صدای تمام مظلومانی هستیم که در طول دهه‌های گذشته قربانی جنگ‌ها، تجاوزها و جنایت‌ها شده‌اند.

مؤسس اندیشکده راهبردی سعداء با اشاره به نمونه‌هایی از قربانیان جنگ و خشونت در نقاط مختلف جهان ادامه داد: مردم بی‌گناه در کشورهای مختلف، از کودکان گرفته تا زنان و مردان غیرنظامی، قربانی سیاست‌های جنگ‌طلبانه و تجاوزهای نظامی شده‌اند و این جنایت‌ها نباید به فراموشی سپرده شود.

وی با تأکید بر اینکه رمز پیروزی ملت ایران، نترسیدن و عقب‌نشینی نکردن است، گفت: رمز این مسیر آن است که نترسیم، عقب‌نشینی نکنیم و تسلیم و سازش در وجود ما جایگاهی نداشته باشد.

راجی افزود: امروز برخی جریان‌ها تلاش می‌کنند جمهوری اسلامی ایران را به عقب‌نشینی و تسلیم وادار کنند، اما ملت ایران نشان داده است که در برابر فشار و تهدید از مسیر خود عقب نخواهد نشست.

وی خاطرنشان کرد: ما شاگردان مکتبی هستیم که در برابر ظلم سر فرود نیاورد و درس عزت و مقاومت را به تاریخ آموخت؛ مکتبی که شعار آن «هیهات منا الذله» است.

مؤسس و مدیر اندیشکده راهبردی سعداء در پایان تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با اتکا به ایمان، توان داخلی و نصرت الهی، مسیر مقاومت را ادامه خواهد داد و به فضل الهی در برابر قدرت‌های بزرگ به پیروزی خواهد رسید.