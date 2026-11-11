به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزایر، «کمال رزّیق»، وزیر تجارت خارجی و توسعه صادرات الجزایر، روز چهارشنبه در الجزیره میزبان ناصر کنعانی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در این کشور بود.

بر اساس بیانیه وزارت تجارت خارجی الجزایر، دو طرف در این دیدار وضعیت کنونی و چشم‌انداز همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان دو کشور و راهکارهای تقویت مناسبات دوجانبه را مورد بررسی قرار دادند.

در این نشست همچنین راه‌های توسعه مشارکت‌های دوجانبه و گسترش حوزه‌های مبادلات تجاری با هدف تأمین منافع مشترک دو کشور بررسی شد.

فعال‌سازی شورای مشترک بازرگانی ایران و الجزایر نیز از دیگر محورهای این دیدار بود؛ شورایی که می‌تواند زمینه تقویت ارتباط و هماهنگی میان فعالان اقتصادی دو کشور، افزایش مبادلات تجاری و شناسایی فرصت‌های جدید همکاری را فراهم کند.