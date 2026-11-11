به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمید رهبرشاد، شامگاه چهارشنبه در نشست تخصصی وقف که در بقعه متبرکه سید محمود دینوری کرگانرود با حضور امام جمعه بخش کرگانرود، فرمانده حوزه مقاومت بسیج، معتمدین محلی و جمعی از مسئولین برگزار شد، با اشاره به اهمیت احیای موقوفات و صیانت از نیات واقفان، اظهار کرد: وقف یکی از ارزشمندترین سنت‌های دینی و اجتماعی است که با احیا و بهره‌برداری صحیح از موقوفات می‌توان زمینه خدمت‌رسانی گسترده‌تر به مردم و رفع بخشی از نیازهای جامعه را فراهم کرد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان تالش و رضوانشهر افزود: شناسایی ظرفیت‌های موجود در موقوفات، تعیین تکلیف زمین‌های وقفی و فراهم کردن زمینه احیای این اراضی از جمله اولویت‌هایی است که باید با همکاری مسئولان و همراهی مردم دنبال شود.

وی با تأکید بر ضرورت مشارکت خیرین نیک‌اندیش در توسعه موقوفات تصریح کرد: جذب خیرین و تشویق افراد نیکوکار به مشارکت در طرح‌های عام‌المنفعه می‌تواند نقش مؤثری در احیای موقوفات و افزایش بهره‌وری از ظرفیت‌های وقفی داشته باشد.

حجت الاسلام رهبرشاد با بیان اینکه تحقق اهداف وقف نیازمند هم‌افزایی و تعامل میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی و معتمدین محلی است، گفت: آگاهی‌بخشی درباره جایگاه وقف و آثار ماندگار آن در جامعه، زمینه اعتمادسازی و مشارکت بیشتر مردم را فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: استفاده از ظرفیت بزرگان و معتمدین محلی برای شناسایی موقوفات، رفع موانع موجود و ترغیب خیرین به سرمایه‌گذاری در امور خیریه ضروری است.

گفتنی است، این نشست با محوریت احیای زمین‌های موقوفی، بررسی ظرفیت‌های موجود و جذب خیرین نیک‌اندیش در بخش کرگانرود شهرستان تالش وبرگزار شد.