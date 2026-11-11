به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد بهرامی شامگاه چهارشنبه در دویست و پنجاهمین و ششمین شب اجتماع مردم زنجان در میدان انقلاب این شهر، با اشاره به جایگاه مذهبی و فرهنگی زنجان گفت: با ورود به این شهر، انسان احساس می‌کند در صحن و سرای حضرت امام حسین(ع) قدم گذاشته است؛ چراکه زنجان به‌حق پایتخت شور و شعور حسینی ایران و جهان اسلام است.

بهرامی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای غواص زنجان بیان کرد: شهدای دریادل غواص در دوران دفاع مقدس با رشادت و فداکاری مثال‌زدنی، برای دفاع از تمامیت ارضی کشور، قرآن و انقلاب اسلامی جانانه جنگیدند و حماسه‌هایی ماندگار در تاریخ ایران رقم زدند.

وی همچنین از حضور مردم، مسئولان، فرماندهان نظامی و انتظامی، روحانیت، مجموعه انتظامی، سپاه، بسیج و ارتش جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد و گفت: عشق و ارادت مردم استان زنجان به اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع)، به‌ویژه حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و حضرت ابوالفضل العباس(ع)، در سراسر ایران و جهان اسلام شناخته شده است.

حضور مردم، عامل ناکامی محاسبات دشمنان

وی با تأکید بر نقش مردم در حفظ اقتدار و امنیت کشور تصریح کرد: مردم ایران با حضور آگاهانه و حماسی خود، محاسبات دشمنان را برهم زده و آنان را با یأس و سردرگمی مواجه کرده‌اند.

معاون تبلیغات و روابط عمومی سازمان عقیدتی سیاسی فراجا ادامه داد: میزان عشق، دلدادگی و پایبندی مردم ایران به اسلام، انقلاب و میهن اسلامی، نشان‌دهنده استحکام پیوند ملت با آرمان‌های خود است. حضور مردم در صحنه‌های حساس، عزت و اقتدار ایران را به نمایش گذاشته و ثابت کرده است که ملت ایران در دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور متحد و استوار ایستاده‌اند.

بهرامی با اشاره به دیدگاه برخی علمای برجسته درباره ارزش حضور مردم در عرصه‌های دفاع از کشور گفت: شخصیت‌هایی همچون آیت‌الله جوادی آملی و آیت‌الله فاضل لنکرانی نیز بر اهمیت حضور مردم در دفاع از اسلام و انقلاب تأکید داشته‌اند.

وی خطاب به مردم زنجان اظهار کرد: اگر شما در روز عاشورا حضور داشتید، قطعاً در صف یاران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) قرار می‌گرفتید و امروز نیز با حضور در میدان دفاع از اسلام، قرآن، ولایت و ایران، وفاداری خود را به آرمان‌های حسینی نشان داده‌اید.

معاون تبلیغات و روابط عمومی سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با اشاره به جایگاه مردم در مجموعه انتظامی خاطرنشان کرد: پلیس مکتبی و تراز انقلاب اسلامی به خدمتگزاری مردم افتخار می‌کند و هیچ شأنی بالاتر از خدمت به مردم برای خود قائل نیست.

وی با اشاره به عملکرد نیروهای انتظامی در حوادث و درگیری‌های اخیر، از جمله جنگ ۱۲ روزه، جنگ ۴۰ روزه و اغتشاشات دی‌ماه، گفت: فرزندان مردم در مجموعه انتظامی در تمامی این مقاطع برای تأمین امنیت در مرزها، جاده‌ها، شهرها، روستاها، مراکز کسب‌وکار و محیط زندگی مردم حضور داشته و با مجاهدت و ایثار از امنیت عمومی صیانت کرده‌اند.

بهرامی افزود: مجموعه انتظامی در این مسیر شهدایی را تقدیم امنیت کشور کرده و با وجود تهدیدها و حملات صورت‌گرفته علیه برخی مراکز انتظامی، خدمت‌رسانی به مردم را متوقف نکرده است.

معاون تبلیغات و روابط عمومی سازمان عقیدتی سیاسی فراجا ادامه داد: حتی در شرایطی که برخی اماکن انتظامی مورد تهاجم قرار گرفتند، کارکنان پلیس با امکانات موجود و استقرار در خیابان‌ها، پارک‌ها و داخل خودروها، خدمت به مردم را ادامه دادند.

وی تأکید کرد: بزرگ‌ترین افتخار کارکنان انتظامی خدمت به مردم است و ما خود را فرزندان و سربازان این ملت می‌دانیم و در هر شرایطی در کنار مردم خواهیم بود.

استقلال‌خواهی ملت ایران، علت اصلی دشمنی قدرت‌های خارجی

بهرامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سابقه تقابل قدرت‌های خارجی با جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: دشمنان ملت ایران از فردای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون از هیچ اقدامی برای تضعیف و براندازی نظام اسلامی دریغ نکرده‌اند.

وی علت اصلی این دشمنی را استقلال‌خواهی ملت ایران و قطع دست بیگانگان از منابع و ظرفیت‌های کشور دانست و افزود: انقلاب اسلامی موجب شد ملت ایران پس از سال‌ها وابستگی، سرنوشت خود را به دست بگیرد و در مسیر استقلال سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی حرکت کند.

معاون تبلیغات و روابط عمومی سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با اشاره به شرایط کشور پیش از انقلاب اسلامی گفت: در آن دوران بخش قابل توجهی از تصمیم‌گیری‌های کلان کشور تحت تأثیر قدرت‌های خارجی قرار داشت و مستشاران نظامی بیگانه در ساختارهای کشور حضور داشتند. بخش بزرگی از ظرفیت‌ها و منابع ایران نیز در اختیار بیگانگان و دربار بود و مردم از بسیاری از امکانات و فرصت‌های پیشرفت محروم بودند.

وی خاطرنشان کرد: دشمنان طی نزدیک به پنج دهه گذشته با ابزارهایی همچون فتنه‌انگیزی، آشوب، ترور، انفجار، خرابکاری، تحمیل جنگ هشت‌ساله و فشارهای سیاسی و اقتصادی تلاش کردند ملت ایران را از مسیر استقلال و پیشرفت بازدارند، اما مردم ایران با مقاومت و ایستادگی از این آزمون‌ها عبور کردند.

بهرامی با اشاره به ارزیابی خود از اهداف دشمنان در جنگ‌های اخیر تصریح کرد: دشمنان در جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه و همچنین حوادث دی‌ماه، اهدافی فراتر از تضعیف نظام اسلامی را دنبال می‌کردند و به دنبال آسیب زدن به استقلال، تمامیت ارضی و موجودیت ایران بودند.

وی افزود: دشمنان برای تحقق اهداف خود از ظرفیت‌های نظامی، اطلاعاتی، رسانه‌ای و گروه‌های وابسته استفاده کردند، اما حضور مردم در صحنه و آمادگی نیروهای مسلح موجب شد نقشه‌های آنان با شکست مواجه شود.

معاون تبلیغات و روابط عمومی سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با اشاره به هزینه‌های ملت ایران برای حفظ استقلال کشور گفت: تقدیم بیش از ۲۵۰ هزار شهید در راه انقلاب اسلامی، دفاع از میهن و آرمان‌های دینی، بیانگر عمق پایبندی ملت ایران به ارزش‌ها و استقلال کشور است.

اقتدار دفاعی ایران حاصل دانش و توانمندی جوانان است

بهرامی در ادامه با اشاره به توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: یکی از دستاوردهای مهم تحولات و جنگ‌های اخیر، نمایش قدرت نیروهای مسلح و ظرفیت علمی و فناوری جوانان ایرانی در حوزه دفاعی بوده است.

وی با اشاره به نقش موشک‌ها و پهپادهای ساخت داخل در عملیات‌های دفاعی کشور افزود: توانمندی جوانان ایرانی در طراحی و تولید تجهیزات دفاعی، ظرفیت بازدارندگی کشور را افزایش داده و موجب شده است دشمنان در محاسبات نظامی خود با واقعیت‌های جدیدی مواجه شوند.

وی همچنین با اشاره به پیامدهای جنگ برای رژیم صهیونیستی گفت: به اعتقاد ما، توان موشکی و پهپادی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران خسارات و آسیب‌های قابل توجهی به زیرساخت‌ها و مواضع نظامی رژیم صهیونیستی وارد کرده و این موضوع معادلات امنیتی منطقه را تحت تأثیر قرار داده است.

بهرامی با تأکید بر نقش بازدارندگی نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: دشمنان باید بدانند هرگونه اقدام تجاوزکارانه علیه جمهوری اسلامی ایران با پاسخ قاطع و متناسب نیروهای مسلح مواجه خواهد شد.

حضور مردم، پشتوانه راهبردی نیروهای مسلح

معاون تبلیغات و روابط عمومی سازمان عقیدتی سیاسی فراجا، حضور گسترده مردم در حمایت از کشور و نیروهای مسلح را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای تحولات اخیر دانست و گفت: حضور مردم در خیابان‌ها و میدان‌ها، علاوه بر تقویت روحیه مدافعان کشور، پیام روشنی به دشمنان ارسال کرد؛ مبنی بر اینکه ملت ایران در دفاع از سرزمین، استقلال و امنیت خود متحد و یکپارچه است.

وی تصریح کرد: حضور مردم در صحنه، به اندازه توان نظامی و حتی در مواردی فراتر از تجهیزات و امکانات دفاعی، در تقویت اقتدار ملی تأثیرگذار است؛ چراکه قدرت واقعی جمهوری اسلامی ایران از پیوند مستحکم میان مردم، رهبری و نیروهای مسلح سرچشمه می‌گیرد.

تنگه هرمز؛ مؤلفه مهم قدرت راهبردی ایران

بهرامی با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز اظهار کرد: این آبراه یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی است و مدیریت و تأمین امنیت آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

معاون تبلیغات و روابط عمومی سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با اشاره به مباحث مطرح‌شده در فضای رسانه‌ای و مجازی درباره وضعیت این آبراه راهبردی افزود: لازم است در برابر فضاسازی‌ها و شبهه‌افکنی‌ها هوشیار باشیم و اخبار مربوط به این موضوع را از منابع معتبر دنبال کنیم.

وی همچنین با اشاره به آثار اقتصادی تنش‌های منطقه‌ای بر بازار جهانی انرژی گفت: تحولات اخیر نشان داده است که امنیت انرژی جهان به ثبات و امنیت منطقه خلیج فارس وابستگی جدی دارد و هرگونه ناامنی در این منطقه می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد جهانی به دنبال داشته باشد.

وحدت ملی، ضامن تداوم اقتدار ایران

معاون تبلیغات و روابط عمومی سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با تأکید بر ضرورت حفظ هوشیاری و انسجام ملی اظهار کرد: دستاوردهای دفاعی و امنیتی کشور زمانی استمرار خواهد داشت که مردم همچنان در صحنه حضور داشته باشند و با وحدت، همدلی و تبعیت از رهنمودهای رهبری، مسیر مقاومت و ایستادگی را ادامه دهند.

وی افزود: دشمنان همواره تلاش می‌کنند با عملیات روانی، جنگ رسانه‌ای، ایجاد اختلاف و القای ناامیدی، پیوند میان مردم و نظام را تضعیف کنند؛ ازاین‌رو، بصیرت، دشمن‌شناسی و حفظ وحدت ملی از مهم‌ترین ضرورت‌های شرایط کنونی است.

بهرامی با بیان اینکه ثمره مقاومت و ایستادگی، پیروزی و سربلندی ملت ایران خواهد بود، خاطرنشان کرد: ملت ایران با اتکا به ایمان، وحدت، توان دفاعی و حضور آگاهانه در صحنه، مسیر عزت و استقلال خود را ادامه خواهد داد.

وی گفت: ملت بزرگ ایران با تکیه بر ایمان و اراده خود، در مسیر دفاع از اسلام، قرآن، انقلاب و میهن اسلامی استوار خواهد ماند و امیدواریم در آینده‌ای نزدیک شاهد جشن پیروزی و سربلندی ملت ایران باشیم.