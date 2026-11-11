https://mehrnews.com/x3dzXf ۲۱ آبان ۱۴۰۵، ۰:۵۵ کد مطلب 7008383 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۱ آبان ۱۴۰۵، ۰:۵۵ ۲۵۶ شب از خونخواهی رهبر شهید انقلاب توسط سلماسیها در خیابان گذشت ارومیه - مردم ولایی سلماس در خونخواهی رهبر شهید انقلاب و حمایت از آرمانهای نظام اسلامی در خیابان تجمع کردند. دریافت 23 MB کد مطلب 7008383 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع مردم رودسر در میدان به شب ۲۵۶ رسید حضرت زهرا (س) الگوی جاودانه ایمان، استقامت و دفاع از حق است سمنان میزبان عکاسان ۱۲ کشور در سوگواره بینالمللی مهر محرم شد پیشرفت پروژههای نهضت ملی مسکن قزوین به ۸۸ درصد رسید برچسبها بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی شهرستان سلماس
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