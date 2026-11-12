به گزارش خبرنگار مهر، شبکه‌های مختلف سیما در روزهای پنجشنبه ۲۱ و جمعه ۲۲ آبان، میزبان آثار سینمایی متعددی از جمله «اشک هور»، «صیاد»، «استشهادی برای خدا»، «خدای جنگ»، «بیگانه تنها» و «آوای وحش» خواهند بود. در این گزارش به معرفی، مرور خلاصه داستان و بررسی پیشینه ساخت و افتخارات این آثار می‌پردازیم.

«اشک هور» و روایتی از واپسین ساعات زندگی شهید علی هاشمی

فیلم سینمایی «اشک هور» در ژانر درام و جنگی، محصول سال ۱۴۰۳ به کارگردانی مهدی جعفری، جمعه ۲۲ آبان ساعت ۱۶ از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی رویا افشار، رضا ثامری، میثم رازفر، تورج الوند، ساره رشیدی و شبنم گودرزی آمده است: داستان فیلم برشی از زندگی علی هاشمی (فرمانده قرارگاه سری نصرت) و آخرین ساعات حضور او در جزیره مجنون در سال ۱۳۶۷ را به تصویر می‌کشد. در کنار رویدادهای خط مقدم، فیلم بر زندگی مادر او که به «ننه علی» شهرت داشت، تمرکز دارد؛ مادری که سال‌ها پس از مفقودالاثر شدن فرزندش، در دوران جنگ و پس از آن، چشم‌به‌راه بازگشت پسرش از جبهه می‌ماند.

«اشک هور» به تهیه‌کنندگی مجتبی فرآورده، پس از فیلم «یدو» دومین همکاری مشترک مهدی جعفری و فرآورده در سینمای دفاع مقدس است که پیش‌تر با عنوان «قرارگاه سری» نیز شناخته می‌شد. این فیلم در چهل و سومین دوره جشنواره فیلم فجر (بهمن ۱۴۰۳) به نمایش درآمد و در رشته‌هایی از جمله بهترین بازیگر نقش اول زن (رویا افشار) و بهترین صدابرداری نامزد دریافت سیمرغ بلورین شد.

«صیاد» و برشی از فعالیت‌ها و چالش‌های شهید صیاد شیرازی

فیلم سینمایی «صیاد» در ژانر زندگی‌نامه‌ای، تاریخی و دفاع مقدس، محصول سال ۱۴۰۳ به کارگردانی جواد افشار، جمعه ۲۲ آبان ساعت ۱۴ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی علی سرابی، هومن برق‌نورد، مارال بنی‌آدم، نادر سلیمانی، محمدرضا هدایتی، ایوب آقاخانی و خیام وقارکاشانی آمده است: فیلم برشی از زندگی و فعالیت‌های نظامی علی صیاد شیرازی فرمانده نیروی زمینی ارتش در دوران جنگ ایران و عراق را روایت می‌کند. در بحبوحه جنگ و تنش‌های سیاسی ابتدای دهه شصت، او با بحران‌های داخلی و کارشکنی‌ها روبه‌روست و باید برای ایجاد هماهنگی در عملیات‌های نظامی و عبور از فشارهای سیاسی موجود، تصمیم‌های حساسی بگیرد.

«صیاد» به نویسندگی حسین تراب‌نژاد و تهیه‌کنندگی محمدرضا شفیعی، بر مقطعی از زندگی شهید صیاد شیرازی در سال‌های نخستین جنگ و تقابل‌های سیاسی آن دوران تمرکز دارد. علی سرابی در این فیلم ایفاگر نقش صیاد شیرازی و مارال بنی‌آدم ایفاگر نقش همسر او هستند. این اثر برای نخستین بار در بخش سودای سیمرغ چهل و سومین دوره جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد.

«استشهادی برای خدا» و بازگشت به روستا پس از بیست سال

فیلم سینمایی درام و اجتماعی «استشهادی برای خدا» محصول سال ۱۳۸۶ به کارگردانی علیرضا امینی، جمعه ۲۲ آبان ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن می‌رود.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی جمشید هاشم‌پور، محسن تنابنده، احمد مهران‌فر، سروناز مستوفی و علی سرابی آمده است: فتحی که راهبان قطار بوده‌است، پس از ۲۰ سال و در حالی که به روزهای پایانی عمر خود نزدیک می‌شود، به روستای زادگاهش بازمی‌گردد تا از مردم و همسرش نرگس حلالیت بطلبد. ۲ دهه پیش، نرگس به دلیل ریزش بهمن، ناچار شده بود چند روزی را در کوهستان همراه با ۲ سرباز سپری کند؛ اتفاقی که باعث تهمت‌های اهالی روستا به او شد. فتحی که تاب شنیدن این حرف‌ها را نداشت، پس از به آتش کشیدن مزارع روستاییان، همسرش را ترک کرده بود. اکنون روحانی و گورکن روستا به او خبر می‌دهند که نرگس سال‌هاست به تنهایی در مرتفع‌ترین نقطه کوهستان زندگی می‌کند. اهالی روستا بخشش فتحی را مشروط به رضایت نرگس می‌کنند و فتحی راهی سفری دشوار به کوهستان می‌شود.

این فیلم در بیست و ششمین دوره جشنواره فیلم فجر (۱۳۸۶) در پنج رشته نامزد دریافت جایزه شد و در نهایت محسن تنابنده توانست سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را برای بازی در نقش گورکن روستا از آن خود کند. همچنین جمشید هاشم‌پور نامزد سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد و علیرضا امینی و محسن تنابنده به طور مشترک نامزد سیمرغ بهترین فیلمنامه شدند.

«خدای جنگ» روی آنتن شبکه نمایش

فیلم سینمایی «خدای جنگ» در ژانر دفاع مقدس و تاریخی، محصول سال ۱۴۰۳ به کارگردانی حسین دارابی، پنجشنبه ۲۱ آبان ساعت ۱۳ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی ساعد سهیلی، داریوش کاردان، حسین سلیمانی، پیام احمدی‌نیا، نادر فلاح، مهدی حسینی، مهدی فریضه، دانیال نوروش، پیمان پورنیک‌دست، علی دل‌پیشه، آزاده سیفی، عبدالرضا نصاری، بهار داورزنی، محمدرضا سروستانی، هومن دارابی، احمد یاوری، کبری گودرزی و عمار شلق آمده است: در جریان جنگ ایران و عراق، دشمنان برای متوقف کردن توان موشکی کشور نقشه‌ای طراحی می‌کنند. نیروهای لیبیایی در همکاری با دشمن، قطعات کلیدی موشک‌های ایرانی را به سرقت می‌برند تا مانع از استفاده آنها در میدان نبرد شوند. در پی این اتفاق، تیمی از متخصصان و نیروهای ایرانی به رهبری ابراهیم شریفی مأموریت می‌یابند تا این مشکل را برطرف کرده و سامانه‌های موشکی را فعال کنند.

«خدای جنگ» سومین فیلم بلند سینمایی حسین دارابی پس از آثار «مصلحت» و «هناس» است که به نویسندگی احسان ثقفی و تهیه‌کنندگی سعید سعدی در سازمان هنری رسانه‌ای اوج تولید شده است. این فیلم بر اساس رویدادی واقعی، به ماجرای اولین پرتاب موشک ایران و روزهای آغازین ایجاد یگان موشکی با محوریت حسن طهرانی‌مقدم (بدون حضور مستقیم شخصیت او در فیلم و از زاویه دید یکی از هم‌رزمانش) می‌پردازد. این اثر در چهل و سومین دوره جشنواره فیلم فجر (بهمن ۱۴۰۳) به نمایش درآمد.

تماشای فیلمی با حضور جکی چان

فیلم سینمایی اکشن و دلهره‌آور «بیگانه تنها» (با نام اصلی بیگانه / The Foreigner) محصول مشترک بریتانیا، چین و آمریکا در سال ۲۰۱۷ به کارگردانی مارتین کمبل، پنجشنبه ۲۱ آبان ساعت ۱۹ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی جکی چان، پیرس برازنان، کیتی لیونگ، مایکل مک‌الاتون و چارلی مورفی آمده است: کوآن، مردی سالخورده و چینی‌تبار است که در لندن رستورانی کوچک را اداره می‌کند. هنگامی که تنها دختر نوجوان او در جریان یک بمب‌گذاری در لندن که گروهی موسوم به «ارتش جمهوری‌خواه ایرلند اصیل» مسئولیت آن را بر عهده می‌گیرند، کشته می‌شود، کوآن تصمیم می‌گیرد عاملان این حادثه را پیدا کند. او که در گذشته نظامی و عضو نیروهای ویژه در جنگ ویتنام بوده، پس از ناامیدی از روند پیگیری‌های پلیس، راهی بلفاست می‌شود تا از لیام هنسی (مقام دولتی ایرلند شمالی و عضو سابق ارتش جمهوری‌خواه ایرلند) اسامی بمب‌گذاران را دریافت کند، اما با انکار و مقاومت هنسی روبه‌رو می‌شود.

فیلمنامه این اثر توسط دیوید مارکونی بر اساس رمان «مرد چینی» (The Chinaman) نوشته استیون لدر (محصول ۱۹۹۲) به نگارش درآمده است. مارتین کمبل در این فیلم پس از بیست سال (پس از فیلم «گلدن‌آی» در سال ۱۹۹۵) بار دیگر با پیرس برازنان همکاری کرده است.

این فیلم در وب‌سایت آی‌ام‌دی‌بی (IMDb) نمره ۷ از ۱۰ را از سوی مخاطبان دریافت کرده و در سایت راتن تومیتوز (Rotten Tomatoes) موفق به کسب امتیاز ۶۶ درصد از منتقدان شده است.

در اجماع منتقدان راتن تومیتوز درباره این فیلم آمده است: «بیگانه» به فرمول‌های استاندارد فیلم‌های اکشن و دلهره‌آور وفادار می‌ماند، اما به لطف بازی‌های متعهدانه و تاثیرگذار بازیگر نقش اصلی جکی چان و رقیب سرسخت او پیرس برازنان، از آثار مشابه خود متمایز می‌شود.

«آوای وحش» و اقتباسی سینمایی از رمان جک لندن

فیلم سینمایی ماجراجویی و درام «آوای وحش» (The Call of the Wild) محصول سال ۲۰۲۰ آمریکا به کارگردانی کریس سندرز، پنجشنبه ۲۱ آبان ساعت ۱۳ از شبکه فراتر پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی هریسون فورد، عمر سی، دن استیونز، کارن گیلان و بردلی ویتفورد آمده است: در دهه ۱۸۹۰ میلادی و هم‌زمان با تب جویندگان طلا در کلوندایک، سگی بزرگ‌جثه به نام «باک» که زندگی آرامی را در خانه یک قاضی در ایالت کالیفرنیا سپری می‌کند، توسط افرادی ناشناس ربوده شده و به عنوان سگ سورتمه‌کش به منطقه سردسیر و قطبی یوکان در کانادا فروخته می‌شود. باک در این محیط خشن با چالش‌های متعددی برای بقا روبه‌رو می‌شود تا اینکه در نهایت با مردی سالخورده و تنها به نام جان تورنتون (با بازی هریسون فورد) هم‌سفر شده و ماجراجویی تازه‌ای را در دل طبیعت وحشی آغاز می‌کند.

این فیلم به نویسندگی مایکل گرین، اقتباسی از رمان کلاسیک جک لندن (منتشرشده در سال ۱۹۰۳) است و نخستین تجربه کارگردانی کریس سندرز در یک فیلم لایو اکشن محسوب می‌شود. در ساخت این اثر، از فناوری تصویرسازی کامپیوتری (CGI) و ضبط حرکت برای خلق کاراکتر سگ داستان استفاده شده است.

«آوای وحش» در وب‌سایت آی‌ام‌دی‌بی نمره ۶.۷ از ۱۰ را از سوی مخاطبان کسب کرده و در سایت راتن تومیتوز امتیاز ۶۳ درصد را از منتقدان دریافت کرده است (امتیاز مخاطبان در این سایت ۸۹ درصد ثبت شده است).

در اجماع منتقدان راتن تومیتوز آمده است: هرچند استفاده از جلوه‌های ویژه کامپیوتریِ گاه نامانوس به فضای فیلم لطمه زده است، اما داستان کلاسیک و تاثیرگذار «آوای وحش» همچنان گرمابخش و گیرا باقی مانده است.