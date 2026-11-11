به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، اعلام کرد که نیروهای این کشور با استفاده از موشک‌های بالستیک، مقر فرماندهی نیروهای سعودی و اتاق عملیات آنها در منطقه البریقه را هدف قرار داده‌اند.

وی با اشاره به نتایج این عملیات گفت که حمله موشکی با دقت بالا به اتاق عملیات در البریقه اصابت کرده است.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن در ادامه اظهار داشت که اتاق عملیات هدف قرار گرفته، مسئولیت مدیریت و نظارت بر تجمعات و تحرکات نظامی نیروهای سعودی در جبهه‌های مختلف درگیری را برعهده داشته است.

سریع افزود که این مرکز نظامی بر تحرکات و تجمعات نیروهای سعودی در جبهه‌های استان‌های لحج، ضالع، تعز و دیگر مناطق نظارت و آنها را مدیریت می‌کرد.