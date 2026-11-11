علی لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: در پی اعلام گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی نیسان یخچال‌دار در کیلومتر ۵ محور تربت‌جام به فریمان به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵، بلافاصله تیم عملیاتی اورژانس به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: با حضور امدادگران در صحنه حادثه مشخص شد راننده به دلیل شدت واژگونی در زیر خودروی سنگین گرفتار شده است، اما خوشبختانه علائم حیاتی داشته و درخواست کمک می‌کند.

لطفی با اشاره به حساسیت و خطرات این عملیات تصریح کرد: با حضور به‌موقع نیروهای آتش‌نشانی و انجام اقدامات تخصصی جهت ایمن‌سازی و مهار خودرو، عملیات رهاسازی با همکاری تنگاتنگ نیروهای امدادی با موفقیت انجام شد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی تربت‌جام در پایان خاطرنشان کرد: مصدوم پس از رهاسازی و دریافت خدمات درمانی اولیه و تریاژ در محل حادثه، جهت ادامه روند درمان توسط آمبولانس به بیمارستان سجادیه تربت‌جام منتقل شد. وضعیت عمومی وی مساعد گزارش شده است.