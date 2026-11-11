به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحسن صادقی شامگاه چهارشنبه در هشتمین جلسه شورای راهبری محله‌محوری استان زنجان که در حسینیه بی‌سیم منطقه نجف‌آباد برگزار شد، اظهار کرد: جلسات محله‌محوری باید از مرحله طرح مشکلات عبور کرده و به تصمیم‌گیری عملیاتی، تقسیم مسئولیت میان دستگاه‌ها و ارائه راهکارهای اجرایی منجر شود.

وی با تأکید بر ضرورت اولویت‌بندی مسائل محلات افزود: مشکلات هر منطقه باید در حوزه‌های زیرساختی، عمرانی، خدمات شهری و اجتماعی دسته‌بندی و بر اساس میزان اهمیت و فوریت بررسی شود تا دستگاه‌های اجرایی متناسب با وظایف، اختیارات و ظرفیت‌های اعتباری خود برای رفع آن‌ها اقدام کنند.

استاندار زنجان با اشاره به مشکلات محله بی‌سیم، تشکیل کمیته‌های تخصصی را ضروری دانست و گفت: در کنار کارگروه‌های اجرایی، باید کمیته‌ای حقوقی با هدف پیگیری مسائل مالکیتی، تعیین تکلیف اسناد اوقافی و رفع موانع حقوقی اجرای طرح‌های بازآفرینی شهری تشکیل شود.

صادقی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مشکلات این منطقه به وضعیت مالکیت اراضی و ضرورت توافق با مالکان و نهادهای مرتبط بازمی‌گردد، بر تعیین تکلیف املاک قولنامه‌ای و اوقافی با همکاری بنیاد مستضعفان و متولیان موقوفات تأکید کرد.

وی ساماندهی زیرساخت‌های محله بی‌سیم را از اولویت‌های اصلی بازآفرینی این منطقه برشمرد و افزود: مشکلات شبکه فاضلاب به دلیل ارتباط مستقیم با سلامت و بهداشت عمومی ساکنان باید با جدیت از سوی دستگاه‌های مسئول پیگیری و برطرف شود.

استاندار زنجان همچنین بازگشایی و اصلاح معابر، بهسازی کوچه‌ها، تسهیل تردد خودروهای امدادی و افزایش سرانه فضای سبز و فضاهای ورزشی را از دیگر نیازهای این منطقه عنوان کرد و خواستار بهره‌گیری از ظرفیت شهرداری و ستاد بازآفرینی شهری برای تأمین منابع مالی و اجرای طرح‌های مشترک شد.

صادقی در ادامه با اشاره به ضرورت توانمندسازی زنان سرپرست خانوار اظهار کرد: برنامه‌های آموزشی این گروه باید بر اساس نیازسنجی و با هدف ایجاد اشتغال پایدار طراحی شود و فرآیند توانمندسازی آنان، از آموزش تا فراهم‌سازی زمینه اشتغال، با محوریت ستاد بازآفرینی شهری دنبال شود.

وی همچنین بر ضرورت بررسی وضعیت درمانگاه شماره ۱۰ و امکان بازسازی و راه‌اندازی مجدد آن تأکید کرد و گفت: در صورت فراهم نبودن شرایط احیای مرکز درمانی موجود، احداث درمانگاهی جدید برای پاسخگویی به نیازهای بهداشتی و درمانی ساکنان منطقه باید در دستور کار قرار گیرد.

استاندار زنجان نوسازی و مرمت مدارس فرسوده را از دیگر مطالبات و نیازهای محله بی‌سیم دانست و بر استفاده از ظرفیت نهضت مدرسه‌سازی و مشارکت خیران برای بهسازی و ارتقای فضاهای آموزشی تأکید کرد.

صادقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت توجه به ریشه‌های آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: تقویت امید به آینده در میان جوانان و تحکیم بنیان خانواده از عوامل مؤثر در پیشگیری از آسیب‌هایی همچون اعتیاد و افزایش طلاق است.

وی با بیان اینکه مقابله با آسیب‌های اجتماعی نیازمند برنامه‌ریزی در سطوح کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است، افزود: برنامه‌های مداخله‌ای باید متناسب با شرایط اجتماعی و نیازهای هر محله تدوین و اجرا شود.

استاندار زنجان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: ظرفیت نهادهای مسئول باید در قالب اقدامات مشترک، هدفمند و قابل سنجش به کار گرفته شود تا رسیدگی به مشکلات و مطالبات محلات از مرحله طرح و بررسی فراتر رفته و به نتایج عملی و ملموس برای شهروندان منجر شود.