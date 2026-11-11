به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز اعتصاب سراسری در اسپانیا، ده‌ها هزار نفر از معترضان در شهر بارسلون تجمع کرده و به خیابان‌ها آمدند.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، دامنه اعتراضات در برخی مناطق بارسلون به خشونت کشیده شد و شماری از معترضان با برپایی آتش‌سوزی و مسدود کردن خیابان‌ها، رفت‌وآمد شهری را مختل کردند.

همچنین گزارش‌ها حاکی است که برخی فروشگاه‌ها در جریان این ناآرامی‌ها تخریب شده و معترضان روی شیشه مغازه‌ها رنگ پاشیده‌اند.

کارگران اسپانیا روز چهارشنبه در اعتراض به بحران مسکن، برای نخستین بار در ۱۴ سال گذشته اعتصاب عمومی سراسری برگزار کردند.

این اعتصاب با حمایت دو اتحادیه بزرگ کارگری اسپانیا، «یوجی‌تی» و «سی‌سی‌اواو» و همچنین انجمن‌های مستأجران برگزار شد. معترضان خواستار افزایش دستمزدها متناسب با هزینه مسکن و دسترسی آسان‌تر مردم به خانه‌های مقرون‌به‌صرفه هستند.