به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی چهار شنبه شب در دویست و پنجاه و ششمین اجتماع حماسی مردم گناوه در جوار یادمان شهدای گمنام، ضمن تسلیت ایام فاطمیه و سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) ، با اشاره به مقام والای آن حضرت اظهار کرد: یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های شخصیت بی‌نظیر حضرت صدیقه طاهره(س)، مقام صدیقیت و وصف صدیقه ایشان است؛ به‌گونه‌ای که امام صادق(ع) از آن حضرت به عنوان «صدیقه کبری» یاد کرده است.

وی با بیان اینکه صدیقه بودن حضرت زهرا(س) در اندیشه، گفتار و رفتار ایشان جلوه‌گر بود، افزود: شناخت جایگاه و عظمت حضرت فاطمه زهرا(س) از مهم‌ترین مباحث معارف الهی است و در روایات اهل‌بیت(ع) بر منزلت بی‌بدیل آن بانوی بزرگ تأکید شده است.

قرآن و عترت؛ دو امانت بزرگ پیامبر(ص) برای هدایت بشریت

امام جمعه گناوه با اشاره به جایگاه قرآن و اهل‌بیت(ع) در هدایت انسان‌ها تصریح کرد: خداوند متعال دو نعمت بزرگ و ماندگار قرآن و عترت را به پیامبر اکرم(ص) عطا فرمود تا این دو امانت الهی چراغ راه بشریت باشند و انسان‌ها را از تاریکی‌ها و گمراهی نجات دهند.

حجت الاسلام رکنی حسینی با بیان اینکه نعمت‌های مادی و ظاهری معیار برتری انسان‌ها نزد خداوند نیست، گفت: گاهی خداوند امکانات و ثروت‌های دنیوی بیشتری در اختیار کافران قرار می‌دهد، اما ارزش حقیقی در برخورداری از نعمت‌های معنوی، معرفت الهی و پیروی از مسیر حق است.

وی بیان کرد: هدف همه ائمه ما بر این بوده که به معرفی حضرت زهرا (س) بپردازند و حضرت فاطمه زهرا (س) نیز یک هدیه الهی است که خداوند نه تنها به شیعیان و مسلمانان بلکه برای عالم هستی خلق کرده است که تمام عالم و حقیقت هستی مدیون وجود حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است.

وی با اشاره به جایگاه حضرت زهرا(س) در خاندان عصمت و طهارت خاطرنشان کرد: ائمه اطهار(ع) همواره به انتساب خود به حضرت فاطمه زهرا(س) افتخار می‌کردند و در معرفی شخصیت و جایگاه خود، به این پیوند ارزشمند با افتخار اشاره داشتند.

امام جمعه گناوه بیان کرد: امروز حضرت زهرا (س) به عنوان الگویی برای تمام بشریت است و به تعبیر امام شهید امت فرمود حضرت فاطمه زهرا (س) معمای ذهن بشر و معارف است .

حضرت زهرا(س)؛ همراه و پشتیبان پیامبر در سخت‌ترین روزها

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به لقب «ام‌ابیها» برای حضرت زهرا(س) گفت: آن حضرت در سخت‌ترین شرایط زندگی پیامبر (ص) ، از جمله دوران محاصره شعب ابی‌طالب و حوادث جنگ احد، همواره در کنار ایشان حضور داشت و با محبت، مراقبت و حمایت خود، نقش مهمی در پشتیبانی از پیامبر اکرم(ص) ایفا کرد .

وی افزود: پس از رحلت حضرت خدیجه(س) و وفات ابوطالب(ع)، پیامبر اکرم(ص) دو پشتیبان بزرگ خود را از دست داد، اما خداوند دو یار دیگر به پیامبر اکرم داد و حضرت زهرا(س) و امیرالمؤمنین علی(ع) در کنار ایشان و در روزهای دشوار، غمخوار و مدافع پیامبر اکرم (ص) بودند.

دفاع از ولایت؛ رسالت ماندگار حضرت صدیقه طاهره(س)

حجت الاسلام رکنی حسینی با تأکید بر اینکه زندگی حضرت زهرا(س) سرشار از درس‌های بزرگ برای جامعه بشری است، گفت: حضرت فاطمه زهرا(س) در دفاع از حق و عدالت، لحظه‌ای عقب‌نشینی نکرد و با حضور آگاهانه در مسجد و ایراد خطبه تاریخی خود، از ولایت امیرالمؤمنین(ع) دفاع کرد.

وی افزود: مبارزه با ظلم و طاغوت، رسالت مشترک همه پیامبران و اولیای الهی بوده است و حضرت زهرا(س) نیز در همین مسیر، با روشنگری و ایستادگی در برابر انحراف، از حقیقت ولایت و امامت دفاع کرد و در همین راه به شهادت رسید.

امام جمعه گناوه با اشاره به اینکه حضرت زهرا(س) برای یک مطالبه شخصی وارد میدان نشد، تصریح کرد: مسئله اصلی آن حضرت دفاع از حق، عدالت و جایگاه ولایت بود؛ چراکه محور هدایت جامعه اسلامی، ولایت ولی‌الله است و تقابل تاریخی حق و باطل نیز همواره بر سر همین مسئله شکل گرفته است.

مظلومیت حضرت زهرا(س)؛ سندی ماندگار در تاریخ اسلام

وی با اشاره به مظلومیت و شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) بیان کرد: دشمنان نتوانستند حضور روشنگرانه و دفاع آن حضرت از ولایت و امامت را تحمل کنند و سرانجام بانوی بزرگ اسلام در مسیر دفاع از حقیقت و عدالت و ولایت به شهادت رسید.

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به غربت و مظلومیت حضرت زهرا(س) پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) گفت: چه شد که تنها یادگار پیامبر(ص) به‌صورت شبانه و غریبانه تشییع و دفن شد و بسیاری از مردم از این مراسم اطلاع پیدا نکردند؛ این غربت و مظلومیت، از فصل‌های دردناک تاریخ اسلام است.

فرهنگ فاطمی؛ سرمایه معنوی ملت ایران

امام جمعه گناوه با اشاره به اهمیت زنده نگه داشتن فرهنگ فاطمی گفت: ایام فاطمیه فرصتی ارزشمند برای شناخت بیشتر شخصیت و سیره حضرت زهرا(س) و ترویج فرهنگ ایثار، ولایت‌مداری، مقاومت و دفاع از ارزش‌های اسلامی است.

وی با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب بر جایگاه فرهنگ فاطمی افزود: سفره فاطمیه، سفره‌ای سرشار از معرفت و برکت است که امام شهید امت بر آن تاکید داشتند و باید از این فرصت برای معرفی ابعاد شخصیتی حضرت زهرا(س) به نسل جوان و جامعه استفاده کرد.

وی با اشاره به فرمایش امام شهید امت که فرمود «من رزق یک سال کشور را از فاطمیه می گیرم» ، افزود: اگرچه در این ایام جای ایشان خالی است اما قطعا مهمان جده اش حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خواهد بود.

حجت الاسلام رکنی حسینی در پایان با تسلیت مجدد سالروز شهادت حضرت صدیقه طاهره(س)، ابراز امیدواری کرد به برکت عنایت و دعای آن بانوی بزرگوار، ملت ایران اسلامی در مسیر دفاع از ارزش‌های اسلامی و ایستادگی در برابر استکبار جهانی موفق و پیروز باشد.