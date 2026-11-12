به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا (چین)، نبیل فهمی در بیانیه‌ای از سازمان‌های بشردوستانه عربی و بین‌المللی خواست به‌صورت فوری و هماهنگ برای ارائه انواع حمایت‌های ممکن به قربانیان و آسیب‌دیدگان نوار غزه وارد عمل شوند و کمک‌های بشردوستانه ضروری و فوری را دراختیار آنان قرار دهند.

وی از ابتکار اتحادیه عرب برای ایجاد شبکه امدادرسانی بشردوستانه در شرایط اضطراری خبر داد و از همه نهادهای فعال در حوزه بشردوستانه خواست به این طرح بپیوندند.

به گفته دبیرکل اتحادیه عرب، این ابتکار در چارچوب تلاش برای واکنش سریع به بحران‌های انسانی در منطقه عربی و با هماهنگی کشورهای عضو و نهادهای فعال در عرصه امدادرسانی اجرا خواهد شد.

فهمی تأکید کرد غزه همچنان با گرسنگی، محاصره، ویرانی و کمبود شدید دارو، آب و غذا روبه‌رو است و سیاست‌های رژیم اسرائیل علیه بیش از دو میلیون فلسطینی از آغاز جنگ در اکتبر ۲۰۲۳، تمامی جنبه‌های زندگی انسانی در این منطقه را مختل کرده است.

وی افزود که با آغاز فصل زمستان، رنج هزاران آواره بار دیگر بر اثر بارندگی و سیلاب تشدید شده و زیرساخت‌های باقی‌مانده که پیش‌تر در جریان جنگ آسیب دیده بودند، با خسارت‌های بیشتری مواجه شده‌اند.

به گفته فهمی، بارندگی‌ها و سیلاب‌ها ۴۰ هزار سرپناه آوارگان و ۷۰ هزار چادر را دچار آب‌گرفتگی یا تخریب کرده و صدها هزار فلسطینی از جمله مجروحان، کودکان، زنان، سالمندان و بیماران را تحت تأثیر قرار داده است.

دبیرکل اتحادیه عرب تصریح کرد: هزاران خانواده فلسطینی اکنون بدون سرپناه در فضای باز به سر می‌برند و به وسایل گرمایشی و حتی پوشش و پتوهای مناسب دسترسی ندارند.

وی در پایان تأکید کرد: اتحادیه عرب فوراً با تمامی طرف‌هایی که به این درخواست بشردوستانه پاسخ دهند، برای حمایت و امدادرسانی به مردم فلسطین وارد هماهنگی خواهد شد.