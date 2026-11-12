به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در مراسم بزرگداشت یاد کهنه‌سربازان، از جنگ علیه ایران دفاع کرد و ایران را شروع کننده این جنگ دانست.

بر اساس این گزارش، در این مراسم وزیر جنگ آمریکا به دلیل عدم رعایت احترام لازم در نزدیک آرامگاه سرباز گمنام از سوی گارد ارتش مورد توبیخ قرار گرفت.

ترامپ در سخنانی در گورستان ملی آرلینگتون نزدیک واشنگتن ادعا کرد: «شجاعت و مهارت نظامیان برجسته آمریکایی ما در همه معیارها استثنایی بود.»

وی در ادامه ادعاهایش گفت: «وقتی این جنگ پایان یابد — که به‌زودی خواهد بود — جهان به جایی امن‌تر و بهتر، آرام‌تر و به‌دور از خطرهایی که ناچار به تحمل آن شدیم، تبدیل خواهد شد.»

ترامپ در اظهارات خود با این ادعا که واشنگتن علیه ایران جنگی را آغاز نکرده و این تهران است که از سال ۱۹۷۹ درحال جنگ با آمریکاست، مدعی شد: نیروهای آمریکایی در تلاش‌اند از دستیابی ایران به توان ساخت سلاح هسته‌ای جلوگیری کنند.

طبق گزارش های موجود و بر اساس آمار پنتاگون، تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در ۲۸ فوریه، به کشته شدن ۲۳ نظامی آمریکایی و زخمی شدن صدها تن انجامیده است.