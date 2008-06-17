بن همام از بلاتر حمایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، بن همام که در حاشیه حضور در جام صلح ملکه در سئول و سوان در میزگردی با خبرنگاران کره جنوبی شرکت کرده بود به اخبار اخیر رسانه ها درباره احتمال نامزدی اش پاسخ داد.

بن همام در پاسخ به اینکه آیا ممکن است سه سال دیگر برای بالاترین مقام اداره فوتبال در فیفا اقدام کند گفت: " من بطور روشن از سپ بلاتر رئیس کنونی فیفا حمایت خواهم کرد. امیدوارم که او در سال 2011 نیز کاندیدا شود و من مثل همیشه از او حمایت خواهم کرد".

وی ادامه داد: " فکر می کنم بقیه اعضا کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز در این مسئله اشتراک نظر داشته باشند".

محمد بن همام به تازگی از سوی مجله ورلد ساکر و پس از بلاتر و میشل پلاتینی رئیس یوفا سومین مرد قدرتمند دنیای فوتبال شناخته شده است.