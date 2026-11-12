علی سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تأکید شرکت ملی گاز و وزارت کشور اظهار کرد: بر اساس این زمان‌بندی، تمامی موتورخانه‌های مرکزی در مدارس و مراکز آموزش عالی از ۱۶ آذرماه روشن می‌شوند و قبل از این تاریخ هیچ اقدامی صورت نمی‌گیرد؛ سایر ادارات و دستگاه‌های دولتی نیز از اول دی‌ماه موتورخانه‌های خود را روشن می‌کنند.

وی با تأکید بر هدف پایداری گاز در استان افزود: تمام تلاش ما حفظ پایداری شبکه در استان است و از شهروندان ایلام انتظار داریم با استفاده از لباس گرم، پرده‌های ضخیم در منزل و کاهش دمای پکیج به محدوده ۴۰ تا ۵۰ درجه سانتی‌گراد، ما را در گذر از پیک زمستان یاری کنند.

سلیمانی تصریح کرد: مدیریت مصرف گاز در بخش اداری و آموزشی، نقش مهمی در تأمین پایدار گاز برای بخش خانگی دارد و به همین دلیل، زمان‌بندی روشن شدن موتورخانه‌ها با دقت تعیین شده است تا هم مراکز آموزشی و اداری از گرمایش مناسب برخوردار شوند و هم فشار مضاعفی به شبکه گاز وارد نشود.

مدیرعامل شرکت گاز ایلام خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته، همکاری دستگاه‌های اجرایی و شهروندان در مدیریت مصرف، نتیجه مطلوبی داشته و امیدواریم امسال نیز با همین همراهی، زمستانی بدون قطعی و افت فشار را پشت سر بگذاریم.

وی با اشاره به اینکه پیک مصرف گاز در ساعات صبح و شب بیشترین فشار را به شبکه وارد می‌کند، افزود: تنظیم دمای منازل، بستن درها و پنجره‌های غیرضروری و استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به پایداری شبکه کمک کند.

سلیمانی تصریح کرد: شرکت گاز ایلام با تعیین این زمان‌بندی مشخص برای روشن شدن موتورخانه‌های مراکز آموزشی و ادارات، در تلاش است تا با مدیریت مصرف، تأمین پایدار گاز را در فصل سرد برای همه بخش‌ها تضمین کند.

مدیرعامل شرکت گاز ایلام در پایان خاطرنشان کرد: همراهی شهروندان در مدیریت مصرف، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ پایداری گاز استان دارد و امیدواریم با این همکاری، زمستان امسال را بدون مشکل پشت سر بگذاریم.